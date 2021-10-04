MLB》創18年來最佳戰績 水手連20年無緣季後賽續創紀錄中

水手今遭天使擊敗，連續20年無緣挺進季後賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手本季不到例行賽最後一場比賽結束，都仍有進季後賽的一絲希望，不僅自己要贏下比賽，還得靠其他隊幫忙，然而今日仍以3：7敗給天使，連續20年無緣進季後賽。

水手本季距離季後賽大門相當近，美聯外卡競爭激烈形成洋基、紅襪、藍鳥、水手「4搶2」， 今日的關鍵戰役，除了水手自己必須擊敗天使外，洋基或紅襪有一隊必須輸球才有機會打附加賽，並拿下外卡其中一席，結果最終不僅洋基、紅襪都贏球，水手也以3：7輸球，連續20年未能闖進季後賽。

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此役天使早早在2局上打完就取得4：0領先，雖然水手在2局下有所回應，凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）和克勞佛（J.P. Crawford）都各敲1支帶有1分打點的安打，幫助球隊追到2：4，不過天使在4局上靠著沃許（Jared Walsh）的2分砲以及5局上佛列契（David Fletcher）1分打點三壘安打，將比分擴大至7：2，水手在6局下添得1分後就再無分數進帳，終場以3：7落敗。

根據《theScore》指出，水手的20年無緣進季後賽是現在北美職業運動各隊中，最久沒闖進季後賽的球隊，NBA國王隊15季則是排在其後。

水手落敗後，本季以以90勝72敗的戰績作收，事實上這是水手近18年來的最佳成績，2003年水手打出93勝69敗戰績，當時以2場勝差與美聯外卡擦身。

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