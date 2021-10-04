晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》創18年來最佳戰績 水手連20年無緣季後賽續創紀錄中

2021/10/04 10:18

水手今遭天使擊敗，連續20年無緣挺進季後賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手本季不到例行賽最後一場比賽結束，都仍有進季後賽的一絲希望，不僅自己要贏下比賽，還得靠其他隊幫忙，然而今日仍以3：7敗給天使，連續20年無緣進季後賽。

水手本季距離季後賽大門相當近，美聯外卡競爭激烈形成洋基、紅襪、藍鳥、水手「4搶2」， 今日的關鍵戰役，除了水手自己必須擊敗天使外，洋基或紅襪有一隊必須輸球才有機會打附加賽，並拿下外卡其中一席，結果最終不僅洋基、紅襪都贏球，水手也以3：7輸球，連續20年未能闖進季後賽。

此役天使早早在2局上打完就取得4：0領先，雖然水手在2局下有所回應，凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）和克勞佛（J.P. Crawford）都各敲1支帶有1分打點的安打，幫助球隊追到2：4，不過天使在4局上靠著沃許（Jared Walsh）的2分砲以及5局上佛列契（David Fletcher）1分打點三壘安打，將比分擴大至7：2，水手在6局下添得1分後就再無分數進帳，終場以3：7落敗。

根據《theScore》指出，水手的20年無緣進季後賽是現在北美職業運動各隊中，最久沒闖進季後賽的球隊，NBA國王隊15季則是排在其後。

水手落敗後，本季以以90勝72敗的戰績作收，事實上這是水手近18年來的最佳成績，2003年水手打出93勝69敗戰績，當時以2場勝差與美聯外卡擦身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。