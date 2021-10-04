MLB》戰績大聯盟第二！道奇分區9連霸竟夢碎 巨人隔8年登頂

巨人9年來首度拿下分區龍頭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽冠軍道奇，今天在例行賽最終戰拿下全大聯盟第二強的第106勝，無奈同區的巨人也贏球，奪得全大聯盟最強的107勝，讓道奇分區9連霸夢碎，只能落到外卡與紅雀一決生死。

巨人隊今天以11：4大勝教士，自2012年後，睽違8年奪下分區冠軍。而自2013到2020年拿下國西8連霸的道奇，今年雖然拿下全大聯盟勝率第2的超強戰績，追平隊史最佳戰績，但仍然只能拿下分區第二。

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道奇今天在主場靠畢爾勒（Walker Buehler）先發5局飆出11K僅失1分，加上透納（Trea Turner）5局下轟出滿貫砲，最終以10：3轟垮釀酒人。

畢爾勒率道奇奪勝。（美聯社）

另一邊的巨人此役在韋伯（Logan Webb）先發7局失4分、全隊敲10安，以11：4大勝教士，以國聯第1種子之姿晉級季後賽。此外國聯中區龍頭釀酒人、東區龍頭勇士，則分別以第2種子、第3種子身分晉級。

國聯外卡戰將於台灣時間7日舉行，主場優勢的道奇將派出3屆塞揚薛哲（Max Scherzer）先發，對上紅雀今年拿下17勝的40歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）。

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