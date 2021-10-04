NBA》沒盡到聯盟第一人責任 綠衫軍中鋒痛批詹皇荒謬

湖人球星詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA新賽季將開打，球員接種疫苗的問題也引起熱議，塞爾提克中鋒坎特（Enes Kanter）在近日受訪時，批評湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）沒有盡到「聯盟第一人」的責任，應該要督促球員施打疫苗。

先前不願意透露施打疫苗狀況的詹姆斯，日前受訪時終於坦承已接種，但也透露最初選擇施打時有些猶豫、抱持著非常懷疑的態度，他也說：「我認為每個人都有自己的選擇，去做他們覺得對自己和家人正確決定。」然而坎特對於詹姆斯的言論不滿，認為沒有督促球員施打疫苗，直言「我非常失望，這太荒謬了。」

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坎特認為詹姆斯並沒有用自己的聲量作倡導，他說：「顯然，詹姆斯是聯盟的門面之一，他應該要第一個站出來說『大家聽著，我接種疫苗了，我鼓勵每一個人，我的生活圈的每個人、籃球迷、非籃球迷、體育迷，都去打疫苗，這樣我們可以挽救其他生命。』」坎特也希望詹姆斯能對疫苗有所了解並鼓勵周遭的人。

日前《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，目前已經有95%的球員接種至少一劑疫苗，而根據湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）的說法，湖人球團將與加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作，期盼在開幕戰陣中所有球員都已經完成接種。

塞爾提克中鋒坎特。（資料照，法新社）

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