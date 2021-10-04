中職》千交代萬交代仍出事 統一獅16個月內遭兩酒駕重創形象

楊家維、郭阜林。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕繼郭阜林去年6月13日爆出酒駕事件後，統一獅球團今天又有球員楊家維因為酒駕上了新聞版面，對於一向重視企業形象的獅隊都造成重傷，目前球團仍在了解情況，後續會如何處理都是外界關注焦點。

郭阜林去年6月休假期間騎車發生酒駕，當時受到聯盟及球團兩方面的懲罰，聯盟依據規章予以郭阜林禁賽2場、罰款3萬元，而球團更進行內部嚴懲，除了禁賽期達兩個月，據悉也處以數十萬高額罰款。在郭阜林事件後，球團內部管理都更加叮嚀球員要謹言慎行，尤其在休假之前更是「千交代萬交代」要注意不能酒駕，但這次又出憾事。

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今天中職一、二軍都休假，楊家維從宿舍外出後發生交通意外，酒測值明顯超標，目前由警方帶回永康派出所偵辦。獅隊球團在接到消息第一時間也派員前往了解，但因偵查不公開，目前球團未能對外進一步說明，而後續處置也仍在討論中。

楊家維在U18世界盃擔任台灣隊隊長，當時前景一片看好，隔年參加中職選秀獲獅隊在第二輪選中，但後來就受到腎臟病影響缺賽，2015年在一、二軍都沒有出賽紀錄，2019年在一軍出賽89場是生涯最多，今年在一軍僅出賽15場，累計目前生涯一軍出賽184場敲出94支安打。

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