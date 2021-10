NBA》6犯畢業還上場罰球？ 魔獸這幕讓詹皇、魏少笑翻（影音）

豪爾德(左)。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕先前因溝通不良轉戰七六人的中鋒「魔獸」豪爾德(Dwight Howard),今年季後與湖人盡釋前嫌、點頭答應回鍋紫金軍,今天他也在新球季熱身賽首戰替補登場,上場不到13分鐘就領到6犯提前畢業,不過中間卻發生一段意外插曲,讓在場邊觀戰的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)、魏斯布魯克(Russell Westbrook)全笑翻。

為新賽季揭開序幕,首場熱身賽就安排兩大強權對決,由湖人交鋒籃網,在第三節還剩下1分37秒時,豪爾德因肘擊籃網新秀夏普(Day'Ron Sharpe)先吃下一次惡意犯規,累積5犯,結果15秒後,豪爾德又被吹一次技術犯規,就直接犯滿畢業。

不過逗趣的是,同一時間,籃網的另一名新秀C.湯瑪斯(Cam Thomas)也吃上一次技術犯規,結果應該要犯滿畢業的豪爾德竟然還能站上罰球線,最後還罰進了一球,但已經犯滿的他應該得直接退場,也沒有罰球資格,裁判們在歷經快2分鐘的討論後,最後仍判決這科罰球無效,豪爾達仍得直接離場。

