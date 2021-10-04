NBA》6犯畢業還上場罰球？ 魔獸這幕讓詹皇、魏少笑翻（影音）

豪爾德（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前因溝通不良轉戰七六人的中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），今年季後與湖人盡釋前嫌、點頭答應回鍋紫金軍，今天他也在新球季熱身賽首戰替補登場，上場不到13分鐘就領到6犯提前畢業，不過中間卻發生一段意外插曲，讓在場邊觀戰的湖人一哥詹姆斯（LeBron James）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）全笑翻。

為新賽季揭開序幕，首場熱身賽就安排兩大強權對決，由湖人交鋒籃網，在第三節還剩下1分37秒時，豪爾德因肘擊籃網新秀夏普（Day'Ron Sharpe）先吃下一次惡意犯規，累積5犯，結果15秒後，豪爾德又被吹一次技術犯規，就直接犯滿畢業。

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不過逗趣的是，同一時間，籃網的另一名新秀C.湯瑪斯（Cam Thomas）也吃上一次技術犯規，結果應該要犯滿畢業的豪爾德竟然還能站上罰球線，最後還罰進了一球，但已經犯滿的他應該得直接退場，也沒有罰球資格，裁判們在歷經快2分鐘的討論後，最後仍判決這科罰球無效，豪爾達仍得直接離場。

LeBron James and Russell Westbrook react to Dwight Howard fouling out in Lakers' first preseason game vs. Netspic.twitter.com/nIzneiliz6 — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） October 3, 2021

這位明星中鋒帶著笑意走下球場，而作在場邊觀戰的詹姆斯和魏斯布魯克看到這一幕，也都笑翻，而湖人最後改由C.布朗（Chaundee Brown）執行罰球，但這次卻沒能命中。

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