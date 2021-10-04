路跑》台北馬拉松今12點報名開跑 相關規定看這裡

台北馬拉松今舉行報名宣告記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2021台北馬拉松將於12月19日上午6時30分於台北市政府前廣場盛大開跑，今正式宣告自10月4日中午12點起，開放馬拉松組一般跑者報名，10月5日上午10點起，則是半程馬拉松組一般跑者報名，並於10月27日下午5點截止報名，各組別取消抽籤規定，名額有限如有額滿將提早截止報名。

因疫情影響，台北馬將依照中央疫情指揮中心的規範，升級賽事防疫，跑者及工作人員等皆需提供健康證明，包括至少已施打過一劑疫苗、隔離痊癒、快篩或 PCR 篩檢陰性，以上三擇一，方可參加，以高規格防疫措施保障賽事安全。此外，全體工作人員及志工賽前也必須提供健康證明或進行篩檢，以高規格防疫措施及完善醫療團隊維護跑者。

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至於國外跑者部分，國外選手須在搭機前3天提供PCR篩檢陰性證明，入境後必須隔離14天，另有7天自主健康管理的檢疫規定，官方表示，會提供跑步機至防疫旅館，讓國外跑者可在隔離期間維持基本訓練。

今年台北馬拉松以「RUN THE CITY- THE DAY WE BORN」跑動台北，那天我們重生為主軸，向世界宣告最艱困的時期已過去，另推出全新活動 logo，以「梅比斯環」的無限循環作為設計基礎，環狀結構帶有光環、希望及團結與持續之意，以及跑者呼吸、堅持及每天練跑生活的循環與生生不息，彰顯「台北馬拉松」的生命力與希望。

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