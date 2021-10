路跑》台北馬拉松今12點報名開跑 相關規定看這裡

台北馬拉松今舉行報名宣告記者會。(記者吳孟儒攝)

〔記者吳孟儒/台北報導〕2021台北馬拉松將於12月19日上午6時30分於台北市政府前廣場盛大開跑,今正式宣告自10月4日中午12點起,開放馬拉松組一般跑者報名,10月5日上午10點起,則是半程馬拉松組一般跑者報名,並於10月27日下午5點截止報名,各組別取消抽籤規定,名額有限如有額滿將提早截止報名。

因疫情影響,台北馬將依照中央疫情指揮中心的規範,升級賽事防疫,跑者及工作人員等皆需提供健康證明,包括至少已施打過一劑疫苗、隔離痊癒、快篩或 PCR 篩檢陰性,以上三擇一,方可參加,以高規格防疫措施保障賽事安全。此外,全體工作人員及志工賽前也必須提供健康證明或進行篩檢,以高規格防疫措施及完善醫療團隊維護跑者。

至於國外跑者部分,國外選手須在搭機前3天提供PCR篩檢陰性證明,入境後必須隔離14天,另有7天自主健康管理的檢疫規定,官方表示,會提供跑步機至防疫旅館,讓國外跑者可在隔離期間維持基本訓練。

今年台北馬拉松以「RUN THE CITY- THE DAY WE BORN」跑動台北,那天我們重生為主軸,向世界宣告最艱困的時期已過去,另推出全新活動 logo,以「梅比斯環」的無限循環作為設計基礎,環狀結構帶有光環、希望及團結與持續之意,以及跑者呼吸、堅持及每天練跑生活的循環與生生不息,彰顯「台北馬拉松」的生命力與希望。

