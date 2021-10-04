網球》「我很嫉妒費德爾」 前球王羅迪克吐露真心話

費德爾（左）、羅迪克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕Netflix近日推出美國名將費許（Mardy Fish）的紀錄片《體壇秘史：人生破發點》，而身為他的好友，另一美國名將、前球王羅迪克（Andy Roddick）也在片中受訪，他並在訪談中大大讚賞瑞士天王費德爾（Roger Federer），坦言：「我很嫉妒他。」

「Roger是世界上最佳防守球員，同時也是世界上最好的進攻者，這樣你要怎麼進攻呢？」羅迪克說道，費德爾還是世界上最受歡迎的運動員，他並列舉一些費德爾除了網球以外的特質，並表示自己不是嫉妒費德爾的成功，而是嫉妒他能夠很輕鬆地駕馭自己是GOAT這件事。

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羅迪克說道：「他是世界上最受喜愛的運動員，他會說17種語言（這是誇飾，費德爾會說8種語言），他的髮型也很讚，而且他也不會流汗，我不是在嫉妒他的成功，而是嫉妒他能輕鬆駕馭自己成為史上最偉大選手。」

羅迪克還在訪談中表示，自己當年為了打敗費納喬三巨頭所做了許多努力。「要打倒網壇的拉什莫爾山 （Mount Rushmore，美國一座有4座總統頭像的紀念公園）需要付出巨大努力，我一直被罵，但我的爸爸給我灌輸了軍人的心態，如果被打倒，就站起來再來一次，我不得不重新爬起。」

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