中職》情歌王光良來了！ 阿迷趴會桃猿

光良。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕疫情退散！樂天桃猿阿迷開趴！「環球阿迷趴」為期兩天，10月10日（日）以及10月11日（一）賽後表演卡司一一登場，情歌唱作王光良登場，首度來到全猿主場為大家唱情歌。

歌迷遍及兩岸三地的馬來西亞華人歌手光良二十年來紅遍整個亞洲，他出的唱片在大馬和兩岸三地的暢銷排行榜高居不下，尤其作品《童話》在21世紀更橫掃亞洲各大電台的排行榜，《童話》更被改編成不同語言傳唱度極高，成為亞洲地區包括日韓甚至大中華地區舉辦活動時選唱的金曲。《童話》被譽為21世紀最成功的華語歌曲 。

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光良以歌唱及寫作情歌著名，當中膾炙人口的歌曲作品包括：《童話》、《第一次》、《約定》、甚至原唱為梁靜茹的《勇氣》等，球迷朋友都可以一飽耳福嗎？10月11日（一）環球阿迷趴賽後讓光良在全猿主場壓軸登場用情歌會桃猿，與10號隊友一起完美唱和！

10月11日「環球阿迷趴」賽後除了陳芳語和光良表演開唱外，另有藝能新生代為賽後表演開場，與你約定，敬請期待！

疫情退散！樂天桃猿阿迷開趴！「環球阿迷趴」為期兩天，10月10日（日）以及10月11日（一）賽後表演卡司一一登場，情歌唱作王光良登場，首度來到全猿主場為大家唱情歌。

歌迷遍及兩岸三地的馬來西亞華人歌手光良二十年來紅遍整個亞洲，他出的唱片在大馬和兩岸三地的暢銷排行榜高居不下，尤其作品《童話》在21世紀更橫掃亞洲各大電台的排行榜，《童話》更被改編成不同語言傳唱度極高，成為亞洲地區包括日韓甚至大中華地區舉辦活動時選唱的金曲。《童話》被譽為21世紀最成功的華語歌曲 。

光良以歌唱及寫作情歌著名，當中膾炙人口的歌曲作品包括：《童話》、《第一次》、《約定》、甚至原唱為梁靜茹的《勇氣》等，球迷朋友都可以一飽耳福嗎？10月11日（一）環球阿迷趴賽後讓光良在全猿主場壓軸登場用情歌會桃猿，與10號隊友一起完美唱和！

10月11日「環球阿迷趴」賽後除了陳芳語和光良表演開唱外，另有藝能新生代為賽後表演開場，與你約定，敬請期待！

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