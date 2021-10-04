全大運羽球》師徒對決！台灣新希望蘇力揚 3局力退師父林祐賢

蘇力揚生涯首度參加全大運就奪金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕被視為台灣羽球男單新希望之一的蘇力揚，即使受疫情影響沒辦法參加國際賽，他還是在國內賽事努力強化自己，他今天代表北市大學在110年全大運公開男生組男單決賽，以21：19、13：21、21：10力退「師父」德明科大的林祐賢，生涯首度參加全大運就奪金，他希望可以在未來趕緊踏上國際賽征途，挑戰登上奧運舞台。

蘇力揚生涯首度參加全大運就奪金。（記者林岳甫攝）

蘇力揚。（記者林岳甫攝）

台灣男單由周天成掛頭牌，以及王子維也具備強大實力，而未來希望就落在被視為男單「三小龍」的蘇力揚、林俊易及廖倬甫，3人目前都在土銀球團努力訓練中，而30歲的林祐賢就是指導3位小將的前輩。

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蘇力揚本屆全大運首度參賽就打到決賽，金牌戰又遇到平時指導他的林祐賢，這也是兩人首度在正式比賽中過招。

蘇力揚表示，平時和林祐賢學到很多，只是沒機會在正式比賽中對抗，而學長經驗豐富，各式困難幾乎都難不倒他，且比賽過程總覺得他就是游刃有餘。

蘇力揚苦笑表示，在決賽遇到學長就知道不好打，即使自己是勝方，但其實過程學長一直出考題，他得設法破解，經過此仗更是收穫頗豐。

蘇力揚本季可能無緣出征國際賽，因此眼前只能先備戰全運會，他希望疫情能趕快過去，要出國挑戰各大國際賽並衝刺世界排名，目標擺在前進巴黎奧運。

蘇力揚。（記者林岳甫攝）

林祐賢。（記者林岳甫攝）

林祐賢。（記者林岳甫攝）

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