NBA》場下都能「買犯」！ 哈登製造豪爾德犯規網驚呼：好狂

哈登(右)連在場下都能製造對手犯規。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網明星後衛「大鬍子」哈登(James Harden)製造犯規的能力堪稱全聯盟一絕,沒想到今在湖人交手籃網的熱身賽中,哈登就算在比賽中沒上場,卻還能製造湖人中鋒豪爾德(Dwight Howard)犯規,讓球迷們嘖嘖稱奇!

此役進行到第三節1分22秒時,豪爾德在籃下爭搶籃板時,因肘擊到籃網新秀夏普(Day'Ron Sharpe)被吹了一次技術犯規,才打了13分鐘就6犯畢業,但當裁判聚集在紀錄台前觀看即時重播輔助影片時,身穿綠色便裝的哈登,竟偷跑上場,直接走到豪爾德面前跟他理論。

兩人接著互噴垃圾話,一位裁判趕在可能的衝突發生前,擋在兩人中間,之後面對哈登大手一揮,命令他退場回到板凳席,不過透過轉播畫面,豪爾德在裁判轉身後好像疑似又說了些什麼,遭裁判直接又追加了一次惡意犯規,最後讓豪爾德等於單場吞下了7次犯規。而哈登連沒上場都能製造對手犯規,也讓許多球迷忍不住留言高呼「實在太狂」、「在場下都能買犯」。

Nets’ James Harden trolls Lakers’ Dwight Howard into a technical foul during a review of a Howard flagrant foul. pic.twitter.com/C4m2DkTPRG