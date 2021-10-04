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NBA》場下都能「買犯」！ 哈登製造豪爾德犯規網驚呼：好狂

2021/10/04 15:14

哈登（右）連在場下都能製造對手犯規。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）製造犯規的能力堪稱全聯盟一絕，沒想到今在湖人交手籃網的熱身賽中，哈登就算在比賽中沒上場，卻還能製造湖人中鋒豪爾德（Dwight Howard）犯規，讓球迷們嘖嘖稱奇！

此役進行到第三節1分22秒時，豪爾德在籃下爭搶籃板時，因肘擊到籃網新秀夏普（Day'Ron Sharpe）被吹了一次技術犯規，才打了13分鐘就6犯畢業，但當裁判聚集在紀錄台前觀看即時重播輔助影片時，身穿綠色便裝的哈登，竟偷跑上場，直接走到豪爾德面前跟他理論。

兩人接著互噴垃圾話，一位裁判趕在可能的衝突發生前，擋在兩人中間，之後面對哈登大手一揮，命令他退場回到板凳席，不過透過轉播畫面，豪爾德在裁判轉身後好像疑似又說了些什麼，遭裁判直接又追加了一次惡意犯規，最後讓豪爾德等於單場吞下了7次犯規。而哈登連沒上場都能製造對手犯規，也讓許多球迷忍不住留言高呼「實在太狂」、「在場下都能買犯」。

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