MLB》762轟巨砲盛讚大谷翔平 「未來不會再出現的選手」

大谷翔平本季以46轟作收，未能奪下全壘打王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽在今天正式結束，本季寫下諸多傳奇紀錄的大谷翔平雖然沒能搶下聯盟全壘打王的寶座，不過累積762轟的大聯盟歷史全壘打王邦茲（Barry Bonds）認為，大谷翔平其實有機會打到單季60轟，且認為未來可能再也不會有像他一樣的人出現。

邦茲在接受日媒《時事通信社》電訪時先稱讚大谷翔平本季的表現令人不可思議。隨後談起有人認為大谷翔平與邦茲兩人的型態相似時，邦茲表示，他不確定兩人是否相似，但他確定大谷翔平很棒，因為他能投能打還能跑。

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邦茲說：「他很特別，他是頂尖的投手與打者，我不認為未來還會有像他這樣的球員出現。」同時他也提到大谷翔平要做為打者同時還得上丘投球這件事情相當的令人難以置信。

天使本季因為傷病損失數位打線上的好手，邦茲表示，如果楚奧特（Mike Trout）能夠被排在大谷翔平後面的話，他就不會像近期一樣被對手拼命閃躲，或許在9月底的時候，大谷翔平就已經敲出60轟了。

最後，邦茲在被問到大谷翔平是否值得MVP時表示他並不清楚，但邦茲認為大谷的確有機會。邦茲表示，他自己的想法是球隊的成績也要被考慮在內。但就算大谷今年沒有得獎，邦茲認為他也能對今年的成就感到開心，並表示未來他應該還有很多挑戰的機會。

大聯盟全壘打王邦茲。（資料照）

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