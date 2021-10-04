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MLB》哈波寫史上罕見神獸紀錄 想搶國聯MVP仍有懸念

2021/10/04 16:36

哈波寫下史上第四人紀錄。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星外野手哈波（Bryce Harper）本季雖無法帶領球隊打進季後賽，但他依舊用精彩的表現，達成大聯盟史上僅有3人辦到的紀錄，成為史上第4人。

哈波在今天的比賽中獲得本季第100次保送，本季哈波成為史上第4位，能夠單季繳出100分、100次保送、40支二壘安打以及35發全壘打的球員，先前曾辦到這項紀錄的只有1921、1923年的貝比魯斯（Babe Ruth）、1949年的穆西爾（Stan Musial）與1998年的邦茲（Barry Bonds）。

哈波在下半季打出驚人表現，整季打擊三圍.309/.429/.615，有42支二壘安打、1支三壘安打、35發全壘打、84分打點、100分得分、100次保送、13次盜壘成功與1.044攻擊指數，他是國聯攻擊指數、標準化攻擊指數（OPS+）及二壘安打的領頭羊。

只不過哈波的好表現不一定能讓他奪得生涯第二座MVP，目前國聯MVP的主要競爭人選，教士隊的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）以及國民隊的索托（Juan Soto）也都表現精采，小塔提斯42轟是國聯全壘打王，而索托在下半季的表現比哈波更好，整季的勝利貢獻值（WAR，Fangraphs版本）6.6也高於哈波的6.4。

索托在下半季表現相當驚人，整季的WAR也高於哈波。（資料照）

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