MLB》「只有翔平才能描繪的時代」 朗神談對大谷翔平的期許

鈴木一朗（左）、大谷翔平（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今在本季最終戰，敲出本季第46轟，締造大聯盟史上首見神獸紀錄，日籍前輩鈴木一朗賽後也讚嘆，直呼大谷擁有無限的可能性，同時期待大谷下季的表現，希望他能在有限的選手生涯中，創造出只有翔平才能描繪出的時代。

大谷翔平今靠本季第46轟，達成單季百打點，成為2007年松井秀喜後，相隔14年日本選手再度寫下單季百打點的紀錄，加上他今年投球數130.1局、156次三振，137支安打、102分得分，成為大聯盟史上第一位「「Quintuple 100」打者（在投打5數據皆破百）。

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大谷翔平以投打二刀流，在大聯盟寫下超狂成績，鈴木一朗今日盛讚：「談起大谷翔平，你就會想到他的二刀流，無限的可能性，擁有罕見的才能，這樣的表現完全沒有比較對象，大谷本身就在挑戰誰都沒有經歷過的境界。」

鈴木一朗直呼，「大谷本季沒有太多傷病，他在場上用具體的成績數字，向外界給出了肯定的答案，若想作為球團中核心選手，長時間上場比賽，就必須要有1年全力以赴的賽季，證明自己身手，這不就是大谷今年豎立的表現嗎。」

鈴木一朗提到，一名選手作為運動員的時間是有限的，希望大谷能在能力所及的職業生涯裡盡力表現，以今年的賽季當根基，盡可能創造出只有翔平才能描繪出的時代。

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