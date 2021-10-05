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MLB》印地安人關鍵一調度 有望為張育成下季添利多

2021/10/05 07:13

張育成今年賽季獲得大量出賽場次，下個賽季有望繼續卡位。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人台灣選手張育成敲出「印地安人」的最後一發全壘打，日前印地安人代理總教練海爾（DeMarlo Hale）也提到他的多功能性，這有機會對他新賽季的定位更有幫助。

張育成本季獲得生涯最多的89場出賽，下半季更是獲得球團重用，大多以先發場次出陣，40場出賽就獲得129打數，比上半季49場出賽108打數還多，他也在下半季繳出.271/.314/.543不俗的打擊三圍。

季末倒數第二場比賽，張育成擔任先發游擊手，這是他本季較少擔任的守備位置，本季他以一壘手身分出賽49場、三壘手21場、二壘手8場、游擊手僅7場。

根據《cleveland.com》報導，張育成坦言自己在游擊防區感到舒適：「我在小聯盟大多數都打這個位置。」《Baseball Reference》資料顯示，張育成在小聯盟與大聯盟在內，剛好累積了500場游擊出賽。

代理總教練海爾表示：「我覺得張育成把自己控制得很好，他打了四個不同的位置，他大部分在三壘、一壘與二壘。這就是我為什麼想稍微看他在游擊的原因。」

「板凳教練Mike Sarbaugh跟我談過這件事。如果他是明年球季我們的工具人，能看到他在游擊防區我們就能夠很公平地說：『好，他打了二、三壘與一壘，然後現在我們也可以說我們看過他守游擊了。』」

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