晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》戰力升級！ 桃園雲豹補進三球員

2021/10/04 17:14

（左起）黃奕勝、杜譽城、盧捷閔。（球團提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕T1 League桃園雲豹再補強，繼日前簽約選秀第二輪指名的黃奕勝外，今再簽下杜譽城及盧捷閔，成為桃園雲豹未來的重點栽培指標。

黃奕勝學生生涯經各籃球名校的洗禮，從苗栗大倫國中、南山高中到世新大學，演練出精準的三分外線及箝制對手的能力，以成熟穩健的球風及傲人的領袖特質見長。踏上職業籃球的殿堂，他也期許自己的職籃菜鳥年能盡快打出好成績。

大學時期有著「人來瘋」稱號的杜譽城，為了籃球夢再一次挑戰職業舞台，原本就是射手定位的他，為了加強個人能力，除了勤練投籃外也希望加強防守端工作，目標成為一位攻守均衡的3D球員（3point-defence），期望幫助桃園雲豹取得佳績。

輔仁大學畢業的盧捷閔，學生時代就是很受矚目的後場好手，高中時幫助能仁家商完成HBL二連霸，進入輔大後也曾率隊奪UBA季軍佳績。

對於加入桃園雲豹，盧捷閔說：「球隊大家年紀都差不多，所以隊友間能時常交流經驗，並協助新踏入職籃的隊友們盡快適應」。同是職業球員的弟弟盧峻翔也鼓勵他很多，勉勵他要把握機會放膽去試，在球場上互相良性競爭。

雲豹加入三位優質新人後，團隊核心架構已逐漸成形，也為桃園雲豹注入嶄新能源，全力備戰新球季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。