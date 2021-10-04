T1》戰力升級！ 桃園雲豹補進三球員

（左起）黃奕勝、杜譽城、盧捷閔。（球團提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕T1 League桃園雲豹再補強，繼日前簽約選秀第二輪指名的黃奕勝外，今再簽下杜譽城及盧捷閔，成為桃園雲豹未來的重點栽培指標。

黃奕勝學生生涯經各籃球名校的洗禮，從苗栗大倫國中、南山高中到世新大學，演練出精準的三分外線及箝制對手的能力，以成熟穩健的球風及傲人的領袖特質見長。踏上職業籃球的殿堂，他也期許自己的職籃菜鳥年能盡快打出好成績。

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大學時期有著「人來瘋」稱號的杜譽城，為了籃球夢再一次挑戰職業舞台，原本就是射手定位的他，為了加強個人能力，除了勤練投籃外也希望加強防守端工作，目標成為一位攻守均衡的3D球員（3point-defence），期望幫助桃園雲豹取得佳績。

輔仁大學畢業的盧捷閔，學生時代就是很受矚目的後場好手，高中時幫助能仁家商完成HBL二連霸，進入輔大後也曾率隊奪UBA季軍佳績。

對於加入桃園雲豹，盧捷閔說：「球隊大家年紀都差不多，所以隊友間能時常交流經驗，並協助新踏入職籃的隊友們盡快適應」。同是職業球員的弟弟盧峻翔也鼓勵他很多，勉勵他要把握機會放膽去試，在球場上互相良性競爭。

雲豹加入三位優質新人後，團隊核心架構已逐漸成形，也為桃園雲豹注入嶄新能源，全力備戰新球季。

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