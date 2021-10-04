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全運會》唐嘉鴻隔離期間暴肥 被教練翁士航說是「過份的傢伙」

2021/10/04 18:09

教練翁士航與唐嘉鴻。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕「亞洲貓王」唐嘉鴻今在110年全國運動會男子競技體操個人全能決賽，以84.600分力壓李智凱的83.800分摘金，但他賽後卻被教練翁士航爆料，從東京奧運結束後返台曾暴肥到讓他覺得很過分。

翁士航透露，唐嘉鴻在東奧返台隔離期間一度暴肥8公斤，他開玩笑說：「真的是過分的傢伙！」不過唐嘉鴻在回歸訓練行列後，僅花費約10天就降至72公斤。

每次登場都以精瘦身材亮相，實在很難想像唐嘉鴻暴肥，但他承認，自己是易胖體質，吸收特別快，被問到快速瘦身的秘訣，他笑說：「就是恢復正常作息吧！」

這次唐嘉鴻在全能賽除在單槓項目增加新動作，6個項目也都提高整體難度，翁士航認為，多少都還有失誤，但最重要的是，如何讓愛徒邁向頂尖，而且能走得長遠。

精準控制體重就是關鍵之一，翁士航表示，愛徒目前體重為68公斤上下，但他分析，唐嘉鴻的最佳身形應介於66到67公斤，才能繳出最好表現，反之可能狀態受影響之外，也可能會因此增加受傷機率。

這次全運會為唐嘉鴻驗收成果的機會之一，雖他不會出征接下來的世界體操錦標賽，但還有11月底的全國體操錦標賽。

全運會競技體操男子個人全能賽，唐嘉鴻於單雙槓項目出賽。 （記者羅沛德攝）

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