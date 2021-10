U23世界盃》叛逃人員連環爆！古巴12人失蹤 創下近30年新高

古巴僅剩12位球員返國。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕古巴日前U23世界盃拿下第4名,但賽事結束後,叛逃人員連環爆,目前累積12名球員出走,寫下歷史紀錄。

根據古巴記者羅梅洛(Francys Romero)指出,先前已有11人叛逃,昨日羅梅洛還曾於推特發文,直呼失蹤人數未再增加,不料隨即傳出第12人下落不明。

羅梅洛透露,古巴23歲外野手塞佩達(Geisel Cepeda)沒有登上返回古巴的飛機,他希望尋求與MLB球隊簽約的機會,他也是第12位失蹤球員,本次古巴來了24位球員打U23世界盃,就有5成球員選擇叛逃。

塞佩達在本次盃賽出賽7場,28打數敲6安,貢獻3分打點、跑回2分,有過1次盜壘,打擊三圍.214/.313/.250。

羅梅洛表示,古巴團隊搭凌晨3點的飛機,從墨西哥城機場出發返回哈瓦那,從最初的24名球員名單中,只有12名球員將回國,一半的球員失蹤,是自1991年以來的最高紀錄。

