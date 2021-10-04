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少棒》講美傳奇再寫歷史！ 衛冕第四屆君美盃冠軍

2021/10/04 21:14

澎湖講美國小少棒隊，衛冕君美盃全國少棒邀請賽冠軍。（澎湖縣教育處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣棒壇傳奇講美少棒隊，再寫歷史新頁！衛冕2021第四屆君美盃全國軟式少棒邀請賽冠軍，奪得109-110至今第7座冠軍獎盃，來自澎湖白沙迷你小學，卻能在台灣棒壇打遍天下無敵手，最重要的原因就是三點水不服輸精神。

今年第四屆君美盃-全國軟式少棒邀請賽，來自全國9縣市、18隊，10月2-4日在台南市仁德區中洲球場 A、 B展開3天的激戰。講美國小預賽連續出賽兩場，分別以9比0拿下台南市永信國小，10比0擊退台北市福林國小，輕鬆晉級決賽。進入12強決賽後對上台南市安慶國小，以9比0過關。隔日4強賽以8比0擊敗高雄市勁旅鼓山國小，拿到4強門票。

來自澎湖迷你小學講美國小少棒隊，以三點水不服輸精神寫下棒壇傳奇。（澎湖縣教育處提供）

冠軍戰對戰地主隊台南市歸南國小，講美國小仍以固若金湯的防守，在主力投手歐子喬強勢的壓制下，以3比0比數完封對手，成功衛冕台南市君美盃冠軍，達成本賽事2連霸的目標。講美國小校長張宏宇表示，感謝賴峰偉縣長對講美國小長期的支持與鼓勵，還有教練王長壽、李奉勳的帶領下，講美小將除達成連霸紀錄以外，更達成本賽事連5場大滿貫零失分另一項紀錄。

教育處長蘇啟昌表示，講美少棒參加109年南投觀光盃、澎湖菊島盃、臺南君美盃、嘉義諸羅山盃及嘉義桃城盃，5座少棒冠軍。緊接著110年第13屆卦山盃全國少棒錦標賽、110君美盃全國軟式少棒邀請賽衛冕，累計獲得7座冠軍，實屬難得。

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