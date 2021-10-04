全運會手球》無懼「七人進攻」戰術 新北市拔頭籌

全運會手球賽事點燃戰火。（大會提供）



〔記者廖聿偉／台北報導〕110年全運會手球賽今於板橋體育館點燃戰火，男子組衛冕冠軍、身兼地主的新北市氣勢如虹，以26：16力壓台北市，持續往衛冕之路前進。

女子組由上屆銀牌、地主新北市打頭陣，以20：17險勝桃園市，挑戰四連霸的衛冕軍高雄市則以17：13力退台北市。

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男子組首日即出現「雙北大戰」，兩隊陣中多名2018亞運國手，此役正面交鋒，衛冕軍新北市一登場便火力全開，上半場結束取得4球領先。下半場台北市採取「七人同時進攻」戰術，仍無功而返。

新北市門將許智坤表示，集訓雖受到疫情影響，但仍努力讓自己達到最佳狀態，今面對臺北市七人同時進攻戰術，除了相信隊友，也讓自己成為隊友最堅強的後盾。

女子組首戰地主新北市交手上屆季軍桃園市，新北市挑戰繼102年全運會後再奪后冠，此役遭遇桃園市，一度在下半場被追平，但靠著邱俐瑜、朱裘恩接連跳出來穩定局勢，收下勝利。

新北市隊長朱裘恩表示，從第一屆全運會參與至今，92年第一次拿下全運會冠軍，當年新北市（前台北縣）也是承辦城市，睽違18年再度以地主隊身分出賽，希望能阻斷高雄連霸，將金牌留在新北。

而挑戰四連霸的高雄市，對戰台北市遭遇苦戰，雙方呈現激烈拉鋸，直至下半場接近尾聲，高雄市才靠著多點開花奠定勝基，終場以17：13奪勝。

新北市門將許智坤今日表現精采。（大會提供）

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