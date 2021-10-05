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MLB》跟大谷翔平爭MVP是不公的戰鬥 美記者：抱歉小葛

2021/10/05 07:13

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕隨著例行賽已經告一段落，各家也持續在季末做出年度獎項的預測，《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）撰文描寫他在本季的諸多預測，其中大谷翔平就是他無庸置疑的美聯MVP人選。

史塔克文中寫道：「我們還不了解，我們還爭執在錯的事情上。我們看過了大谷翔平在創造我們這一生所看過最棒的賽季...然後我們居然還在執著於『但你看他的打擊率』或『如果Vladdy拿到三冠王呢？』」史塔克後續也直接了當地寫道：「不，對不起，不適用，不是今年，不是對這個人，不是對這座獎項。」

史塔克提到，在大部分球季、或大部分的星球上，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今年的表現都應該會成為MVP，但他並不在一場公平的戰鬥當中，儘管小葛雷諾的進攻數據已經贏過大谷。

小葛雷諾。（資料照）

史塔克幽默寫道，「還有另外一個大谷，在他的空閒時間，有個很酷的興趣，記得嗎？而在那個興趣，他以投手身分繳出了4.1的勝利貢獻值（Baseball Reference版本），比大概800位其他球員都還要多。」

史塔克後續也稱讚小葛雷諾的表現，但話鋒一轉表示：「抱歉，Vladdy，你的表現太棒了。但你是在跟一個超級英雄對決...你想要擊敗一個在打擊與投球兩端都太傑出的人。」後續史塔克也列出數個大谷翔平的傑出數據，證明他在本季的表現有多驚人。

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