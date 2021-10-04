全運會》現代五項競爭激烈 新北市摘金、台南市胡祥破大會紀錄

胡祥破大會紀錄摘金。（大會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕110全國運動會現代五項今於高雄楠梓運動園區搶先開戰。首日登場的是現代五項男子組個人、團體賽，新北市最終以5040分奪得冠軍。

而台南市的胡祥則延續哥哥胡懿氣勢，以游泳286分、擊劍258分、馬術300分、跑射聯項500分，總分1344分之姿「破大會紀錄」奪得個人金牌。

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游泳項目率先登場，200公尺自由式中選手分成五輪依序上場，新北市由選手廖梓丞、卓沛齊、黃英傑領軍，以時間1:58.66、1:59.11、2:07.28突破108全運會游泳項目胡懿留下的2:11.18成績，包辦游泳項目個人成績排行前三，分組積分1187暫居第一；而台南和高雄分別以1165、1103分緊追在後。

卓沛齊（左）攜手魏子傑（右）衝過跑射聯項終點線。（大會提供）

緊接著擊劍項目登場，本次擊劍採用的是全循環、一分鐘一劍制，即在一分鐘內擊中對手獲勝，如一分鐘內未有選手取分則算雙敗。高雄市蘇文憲、劉燊鴻強勢取得23、20積分，而台南市也不遑多讓，以團體人均18分的成績超越新北，暫居第一。

新北黃英傑、卓沛齊等人不放棄，接連在馬術項目中跑出滿分300的佳績，並於最後跑射聯項上，卓沛齊攜手魏子傑跑出單項排名1、2名，讓新北以5040積分坐上冠軍寶座，而第二、三名分別是4926分的台南市和4365分的高雄市。

賽後卓沛齊表示：「去年五月才剛開始接觸現代五項，一年半以來幾乎是每天練好幾餐，很累卻也很值得。」

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