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MLB》外卡戰與洋基一拚生死 紅襪重砲能否出戰仍是問號

2021/10/05 08:33

紅襪重砲馬丁尼茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日例行賽最終戰紅襪以7：5逆轉擊敗國民，挺進外卡戰，不料陣中重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）卻發生腳踝扭傷的意外，雖然這位好手已經接受治療，但是否能出戰與洋基的外卡戰仍是打上問號。

馬丁尼茲昨日擔任右外野手，然而他在5局下準備到守備位置防守時，不慎踩到二壘壘包扭傷腳踝，後來也提前退場，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今日向媒體表示，馬丁尼茲正接受治療，但是必須繼續觀察評估，最終的出賽名單可能得要到明早（當地時間）才會做出決定，尤其外卡賽具有高張力，須避免任何風險。

馬丁尼茲平時較常擔任紅襪指定打擊，根據大聯盟官網報導，若最後馬丁尼茲無法出賽，史瓦伯（Kyle Schwarber）將不會守左外野或一壘，而是擔任指定打擊，達爾貝（Bobby Dalbec）守一壘，阿洛尤（Christian Arroyo）守二壘，維杜戈（Alex Verdugo）守左外野，赫南德茲（Enrique Hernandez）守中外野。

馬丁尼茲本季表現穩定，繳28轟、99分打點，42支二壘安打是大聯盟最多，打擊率.286、OPS為.867。

紅襪與洋基的「世仇」外卡戰將於台灣時間周三上午8時點燃戰火。

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