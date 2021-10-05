MLB》砸重金補強季中卻崩盤 5年沒進季後賽大都會炒掉總教練

大都會將與總教練羅哈斯分道揚鑣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績77勝85敗的紐約大都會，連5年無緣季後賽。球團今宣布將不執行總教練羅哈斯羅哈斯（Luis Rojas）明年球季合約選擇權，羅哈斯帶隊僅兩季就丟了烏紗帽。

大都會季前以簽下10年3.41億美元（約新台幣97.3億）的超級大約綁住明星游擊手林多（Francisco Lindor），爭冠企圖濃厚，雖然他們一度受傷兵困擾，大都會仍在連續3個月維持分區領先，被看好能闖進季後賽，羅哈斯帶兵功力備受肯定，也成為年度最佳總教練的熱門人選之一。

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不料到了8月全變了調，王牌投手（Jacob deGrom）先因肘傷掛傷兵，林多受斜肌拉傷影響缺席了5週，手感受影響，康佛托（Michael Conforto）、麥尼爾（Jeff McNeil）等主將表現也低迷，重砲阿隆索（Pete Alonso）只能孤軍奮戰，然而他們面對強敵道奇、巨人隊僅繳出2勝11敗的悽慘戰績，8月中跌下分區龍頭後就一蹶不振，也掉出爭奪季後賽的行列。

生涯有16年都待在大都會的羅哈斯，從農場系統一路往上爬，曾任大都會品管教練。去年1月，他在貝爾川（Carlos Beltran）捲入休士頓太空人隊2017年賽季偷暗號醜聞而丟兵符後獲提拔為總教練，帶隊兩季戰績103勝119敗，勝率4成64。

確定球隊不會執行他下季的合約選擇權後，羅哈斯發表聲明感謝球團讓他有帶隊的機會，並說：「我想對大都會球團裡的許多人表達衷心的感謝，不僅是過去2季當總教練的時間，也是過去16年在球隊擔任各種角色的感念，我們身在結果導向的職業，對於未能實現本季目標，我為我們的隊職員與球迷深感沮喪。」

大都會隊則表示，羅哈斯目前仍會留在球團中，不過新職位目前仍未定，而總教練的新人選，則會在延攬棒球事務總裁後來決定。

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