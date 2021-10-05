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MLB》大谷翔平對延長合約抱開放態度 天使總管不願正面回應

2021/10/05 09:05

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流球星大谷翔平昨表示樂意與球隊討論延長合約，天使總管米納斯安（Perry Minasian）今在記者會上也被問及此題，不過並未給出明確回應。

日媒《Full-Count》報導，米納斯安今在天使球場與媒體進行賽季總結的記者會，除盛讚大谷翔平本季的表現不可思議外，也提到明年的出賽計畫應該與今年相去不遠，間接否決「三刀流」。

天使總教練梅登（Joe Maddon）先前受訪時曾表示，明年若是跨聯盟且重要的比賽，不排除讓大谷守外野，不過今米納斯安則說，今年大谷這樣的安排很好，「我不認為有不要改變，如果賽季最後進入非常時期當然有可能做出不一樣的安排，但現階段不會有任何變化。」

而今也有記者提出外界最關心的延長合約問題，米納斯安並沒有正面做出回應、僅表示，「我們很喜歡Sho，大家都知道他很謙虛、又非常有趣，」不過他僅讚揚大谷的謙遜性格，完全沒有提及延長合約。

米納斯安同時也對大谷翔平的翻譯水原一平表示讚賞，認為大谷本季能有這樣的表現他也功不可沒，「一平這一年來一直扮演重要角色，我們彼此之間建立很好的信任。」

天使總管米納斯安。（取自推特）

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