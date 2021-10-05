MLB》球衣銷售排行出爐！貝茲蟬聯榜首、大谷翔平寫紀錄

道奇明星外野手貝茲再度蟬聯球衣銷售冠軍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今日宣布本季球衣銷售排名，道奇不僅有4位球員排在前10，陣中明星外野手貝茲（Mookie Betts）更是再度蟬聯榜首，銷售排名前4位來自不同國家球員還是史上首次，另外本季颳起「大谷旋風」的日籍好手大谷翔平則是再度重返前10名。

大聯盟例行賽於昨日畫下句點，今日官方公布球衣銷售排名，本季仍由道奇明星外野手貝茲稱霸，這是他連續第二年居榜首，第2名為教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），第3名為勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），第4名為大都會巴耶茲（Javier Baez）。

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有趣的是，根據《CBS Sports》指出，這4位球星都分別來自不同國家，這是史上首次發生，貝茲來自美國、小塔提斯來自多明尼加、阿庫尼亞來自委內瑞拉、巴耶茲來自波多黎各，另外小塔提斯還以22歲之姿成為最年輕銷售Top2的球員，他也是自開始紀錄球衣銷售以來，銷售量最高的教士球員。

小塔提斯用22歲之姿寫球衣銷售紀錄。（資料照，美聯社）

除貝茲稱霸外，道奇另外還有3位球員進入前10名，第5名為道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），第6名為道奇貝林傑（Cody Bellinger），第7名為洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），第8名為道奇席格（Corey Seager）、第9名為天使日籍好手大谷翔平，第10名為紅雀艾倫納多（Nolan Arenado）。

球衣銷售排行第9名的大谷翔平是第2次進入前10，他在2018菜鳥年時排第8名，而根據大聯盟官網指出，這是第一次有日本球員進前10名2次以上。

日籍「二刀流」好手大谷翔平。（資料照，美聯社）

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