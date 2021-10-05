晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》球衣銷售排行出爐！貝茲蟬聯榜首、大谷翔平寫紀錄

2021/10/05 09:20

道奇明星外野手貝茲再度蟬聯球衣銷售冠軍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今日宣布本季球衣銷售排名，道奇不僅有4位球員排在前10，陣中明星外野手貝茲（Mookie Betts）更是再度蟬聯榜首，銷售排名前4位來自不同國家球員還是史上首次，另外本季颳起「大谷旋風」的日籍好手大谷翔平則是再度重返前10名。

大聯盟例行賽於昨日畫下句點，今日官方公布球衣銷售排名，本季仍由道奇明星外野手貝茲稱霸，這是他連續第二年居榜首，第2名為教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），第3名為勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），第4名為大都會巴耶茲（Javier Baez）。

有趣的是，根據《CBS Sports》指出，這4位球星都分別來自不同國家，這是史上首次發生，貝茲來自美國、小塔提斯來自多明尼加、阿庫尼亞來自委內瑞拉、巴耶茲來自波多黎各，另外小塔提斯還以22歲之姿成為最年輕銷售Top2的球員，他也是自開始紀錄球衣銷售以來，銷售量最高的教士球員。

小塔提斯用22歲之姿寫球衣銷售紀錄。（資料照，美聯社）

除貝茲稱霸外，道奇另外還有3位球員進入前10名，第5名為道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），第6名為道奇貝林傑（Cody Bellinger），第7名為洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），第8名為道奇席格（Corey Seager）、第9名為天使日籍好手大谷翔平，第10名為紅雀艾倫納多（Nolan Arenado）。

球衣銷售排行第9名的大谷翔平是第2次進入前10，他在2018菜鳥年時排第8名，而根據大聯盟官網指出，這是第一次有日本球員進前10名2次以上。

日籍「二刀流」好手大谷翔平。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。