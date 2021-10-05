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NBA》不打疫苗厄文恐損失慘重 缺1場就得扣千萬台幣薪水

2021/10/05 09:47

若堅持不接種疫苗，恐怕會讓厄文損失慘重。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新賽季將在10月下旬開打，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，在聯盟的鼓勵下許多球員都已經完成疫苗接種，但還是有像明星控衛厄文（Kyrie Irving）這樣「鐵齒」的球員連第1劑都不肯打，然而聯盟已和球員工會達成共識，若厄文因沒遵守當地的疫苗政策而缺賽，一場就要被扣38萬美元（約1060萬台幣）的薪水。

距離NBA開幕戰10月20日僅剩不到3週時間，自本周訓練營開始後，球員的疫苗接種率也跟著上升，目前已有95%球員施打至少一劑疫苗。而目前在舊金山的勇士隊、在紐約的尼克和籃網都因為當地規定，球員必須得施打疫苗才可以參加大型室內活動、參與比賽，紐約規定，球員至少要打一劑才能出賽，舊金山則是需要球員完整接種才能出賽。

《ESPN》記者Tim Bontemps和NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）報導指出，NBA聯盟已經與球員工會達成共識，任何未打疫苗的球員如果遭到防疫政策隔離，停賽期間將會被大幅減薪，每缺席一場比賽就會被砍91.6分之1的年薪，以厄文來說缺席一場就大概就是38萬美元，若球季開打後厄文若仍堅持不打疫苗，恐怕就得損失上千萬美元的薪水。

而勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）也曾向聯盟提出宗教豁免，但遭否決，一度也拒絕施打疫苗，新賽季主場出賽成疑，不過這位勇士前鋒最終似乎不打算跟錢過不去，上周勇士總教練柯爾（Steve Kerr）就向媒體透露威金斯已經改變主意接種疫苗。

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