網球》茲維瑞夫被控家暴一年後 ATP終於將展開調查

茲維列夫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕德國好手茲維瑞夫（Alexander Zverev）去年10月遭前女友指控家暴，也讓他形象大傷，ATP日前正式宣布將對此進行調查。

茲維瑞夫去年遭前女友、俄羅斯模特兒沙瑞波娃（Olga Sharypova）爆料，表示在交往期間曾被男方以「枕頭壓脖、抓頭去撞牆」等方式暴力對待，指控一出隨即引發熱議；不過對於這些指控，這位德國新星一直以來都嚴正否認。

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沙瑞波娃在今年8月接受外媒「Slate」專訪時再度提及此事，坦言身心都遭到這位世界排名第4的男單好手虐待，並明確點出暴力事件發生在2019年上海大師賽期間。

茲維瑞夫隨後便在美網賽前記者又被問及醜聞，他也再次否認指控，不過ATP始終沒有作為也引發部分球員及球迷不滿，協會終於在近期發出聲明。

ATP日前正式發出聲明表示會啟動內部調查，「針對茲維瑞夫在2019年上海大師賽期間的指控已經全面進入調查階段，ATP譴責任何形式的暴力，並將對遭指控有相關行為的協會成員進行調查。」

茲維瑞夫也對此做出回應，表示一直以來都全力支持ATP相關的暴力政策，這幾個月來也都非常希望協會能夠介入調查，同時重申指控都不屬實以外，也稱會對做出不實報導的媒體採取法律行動。

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