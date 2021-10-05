足球》巴黎「三叉戟」差點組不成？ 姆巴佩自爆：今夏原想去皇馬

梅西8月轉會至巴黎聖日耳曼後，和內馬爾與姆巴佩組成巴黎「三叉戟」。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷球星梅西（Lionel Messi）8月轉會至巴黎聖日耳曼後，和內馬爾（Neymar）與姆巴佩（Kylian Mbappe）兩大球星組成巴黎「三叉戟」，不料姆巴佩日前公開表示對內馬爾不滿，近日受訪時也證實了自己原打算在今夏離開大巴黎去皇馬。

姆巴佩被譽為「亨利接班人」，2016年升入摩納哥一隊，場上可司職中鋒/影鋒/左右邊鋒，2016-17賽季大放異彩，出賽41場16球12助攻，另外他9場歐冠踢進6球，不到2年的職業生涯出戰61場進27球送出17次助攻，讓他引發眾多豪門關注。

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而大巴黎2017年賽季結束後，以先租後買斷方式，先租借姆巴佩1年，2018年夏天買斷合約後再簽約5年合約，買斷費用最高達1.8億歐元（1.45億加3500萬歐元浮動條款），僅次於內馬爾（Neymar）的2.22億歐元排在世界足壇歷史上第2高。

姆巴佩自曝今夏原想離開大巴黎去皇馬。（資料照，路透）

隨後的幾年，姆巴佩持續在球場上發光發熱，不但帶領法國隊拿下世界盃冠軍，且連續兩季成為大巴黎的最佳射手，已經逐漸取代內馬爾成為球隊一哥，然而雖然大巴黎一直有意與姆巴佩續約，但是這位22歲的法國前鋒卻予以婉拒。

而今年夏天西班牙甲級聯賽豪門皇家馬德里原已經準備好銀彈要出手網羅這位法國前鋒，報價還達到1.8億歐元，但是大巴黎依舊不打算放人，最終姆巴佩還是留在聖日耳曼，近日接受專訪時他也證實了這則傳言。

「我要求離開大巴黎，從我決定不續約的那一刻起，我的立場很明確，希望能為他們留下一筆可觀的轉會費，這樣球隊就可以尋來另一名球星代替我，」姆巴佩說道，「這樣可以皆大歡喜，我也能順心如意，在這裡的4個球季我都過得很開心，但俱樂部決定不賣我。那麼好吧，我也沒問題，畢竟我仍在一支偉大的球隊之中。」

接著姆巴佩也澄清自己想離開大巴黎的原因絕對跟梅西的加盟無關，「這跟梅西要來沒有任何關係，早在梅西加盟前我就已經深思熟慮地做出了決定，我會想要離開是因為我覺得我在大巴黎的冒險以經結束了，我想要展開全新的歷程，我已經在法甲踢了6、7年，而且皇馬開出了很豐厚的報價，如果今夏轉會，我只會去皇馬。」

然而談到未來會不會仍想離開大巴黎時，姆巴帕則說：「既然都留下來了，我就會好好踢球，本季你們不會看到我做任何摸魚打混的事，我很喜歡足球，也很尊重大巴黎俱樂部，但我必須打破沉默，出面解釋今夏的事，我覺得我還欠球迷們一個解釋。」

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