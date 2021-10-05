韓職》從控球地獄到問鼎三冠王 韓媒：米蘭達的成功並非偶然

米蘭達。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕前中信兄弟洋投米蘭達今年轉戰韓職，從熱身賽投得跌跌撞撞、到有機會問鼎三冠王，轉變有目共睹，韓國媒體也特地撰文提到斗山如何幫助外援調整。

米蘭達目前在韓職出賽24場繳出13勝5負、防禦率2.33、194次三振的優質表現，目前暫居聯盟三冠王，有機會挑戰成為韓職史上首位拿下此頭銜的洋投。

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韓國媒體《體育京鄉》昨形容，米蘭達到5月中旬為止，「每場比賽都介於於天堂和地獄之間」，直言他當時的表現相當不穩定，也讓打敗三星引進他的斗山高層相當疑惑及困擾。

報導提到，球團隨後便發現米蘭達季初表現不振的其中一個原因是天氣問題，這名左投雖來自古巴，但對天氣相當敏感，也是一開始控球出現比較多問題的原因。

至於技術上的問題，斗山戰力分析組也給予米蘭達建議，身高188公分的米蘭達放球點較高，在想要以指叉球引誘打者、投出下墜幅度較大的球路時也會比較困難，進而形成控球問題、造成用球數過多。

斗山球團因此告訴米蘭達，就算是投指叉球，投到好球帶中間也沒關係，「不管是指叉球還是其他球路，要搶到好球數，他們打不到你的球的。」希望米蘭達可以更正面與打者對決，最後也收到效果。

報導指出，斗山近幾年有不少外援成功的例子，包括2019年獲得MVP、投回大聯盟的林布隆（Josh Lindblom）、2020年榮獲崔東原獎、轉戰日職阪神的阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），除了本身就有利於投手的主場蠶室球場，以及野手在攻守兩端的幫助，斗山球團針對選手的「處方」也是讓投手發光的原因，「米蘭達本季的成功並非偶然。」

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