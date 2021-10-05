桂林國小足球小將踼出佳績 3隊取得全國學童盃決賽門票

小港桂林國小足球小將參加全國學童盃足球錦標賽南區預賽，奪得女子6年級組亞軍。（桂林國小提供）

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市小港桂林國小足球小將參加9月底全國學童盃足球錦標賽南區預賽，分別奪得女子6年級組亞軍、學校5年級組季軍及學校6年級組殿軍，3隊皆取得11月在台中舉辦的全國賽資格，期許與各地好手以球會友，爭取佳績。

全國學童盃足球錦標賽南區預賽9月27日在台南市立足球場舉行，經過4天的激戰，桂林國小小將踢出佳績。這次比賽，有一對姊弟檔球員，姐姐謝芯是6年級女生隊，弟弟謝秉諺是學校5年級隊，2人原本讀鳳陽國小，因為喜歡踢足球，轉學到桂林國小參加足球隊，這次比賽2人均下場拚戰，表現優異。

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女子6年級組得到亞軍，謝芯難掩失望，表示差一點就能冠軍；謝秉諺比較樂觀，說5年級隊還有進步空間，他要強化體能與球技，並說改天要和姊姊單挑，看誰比較厲害

桂林國小校長杜昌霖表示，學校的足球體育班2年前停招，今年高年級選手是轉型為運動社團招募的學生，平常利用晨間時間及放學後訓練，這次比賽能有不錯成績，感謝教練群認真的指導及家長的支持。

桂林國小足球總教練簡晉暉說，桂林國小足球隊賽前整個暑假，均因疫情、雨天因素，訓練時間減少，但只要有好天氣，就會加強練習，雨天到學校地下室進行體能訓練，並利用假日至小港中正體育場或鄰近學校進行友誼賽，增加選手的實戰經驗。

小港桂林國小足球小將參加全國學童盃足球錦標賽南區預賽踢出好成績。（桂林國小提供）

桂林國小足球小將參加全國學童盃足球錦標賽南區預賽，分別奪下女子6年級組亞軍

、學校5年級組季軍及學校6年級組殿軍。（桂林國小提供）

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