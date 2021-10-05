羽球》決賽輸球成中國唯一一敗 中羽協主席仍給陳雨菲高評價

陳雨菲單打意外輸給山口茜，成為中國隊決賽唯一失掉的一點。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕蘇迪曼盃羽球團賽日前落幕，中國以3：1擊敗日本完成2連霸，奪下蘇迪曼盃隊史第12冠，不過甫拿下奧運女單金牌的一姐陳雨菲，卻在冠軍戰直落二不敵日本女將山口茜，成為中國隊唯一輸掉的一點，不過中國羽協主席張軍仍給予她高度評價。

中國隊在本屆蘇迪曼擊敗日本締造2連霸，也拿下第12座冠軍，賽後中國羽協主席張軍在受訪時稱讚中國隊在5個項目中都表現得可圈可點，也希望球隊能繼續保持「飢餓感」，並為下一場挑戰做好準備，而他也特別提到這次中國隊的女選手們表現都相當出色，當男單和男雙項目出現困難時，女選手頂住壓力，扭轉局勢。

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然而剛在奧運擊敗台灣球后戴資穎的中國一姐陳雨菲，在冠軍戰第2點女單對決日本世界排名第5的山口茜，最終爆冷以19：21、16：21遭對方直落二輸球，不過張軍對陳雨菲的表現仍是讚譽有佳，稱讚她備戰積極，也很會調整自己的狀態。

「有時陳雨菲第一局輸球不是因為她打得不好，而是對方限制住她，或是她自己採取的戰術不是很合適，沒發揮出來。首局輸球不代表什麼，從整個比賽過程來看，她總可以調整出自己的狀態，」張軍說道，「她是奧運冠軍，是所有對手要衝擊的對象，如果像毛頭小子一樣，上來猛殺猛打，是不可能成為奧運冠軍的。」

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