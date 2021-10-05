全運會》聖火抵下屆舉辦城市台南 將組團赴新北觀摩

台南市聖火隊由東奧國手方莞靈領軍台南市優秀運動選手。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕2021年全國運動會將於10月16日在新北市展開，聖火今天上午抵達台南市，交棒給由東京奧運舉重第4名方莞靈領軍的台南市聖火隊。而承辦下一屆賽事的南市，也將組團北上觀摩。

全運會聖火傳遞儀式今天上午在台南市地標之一的台南市美術館2館前舉行，由熱愛運動的特教系大學生火炬手莊宇荏，交接給方莞靈，新北市副市長劉和然與台南市長黃偉哲均在場見證。

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台南市聖火隊由東奧國手方莞靈領軍台南市優秀運動選手。（記者劉婉君攝）

台南市夢幻聖火團隊成員包括東奧女子舉重49公斤級第4名的方莞靈、東奧舉重男子96公斤級第5名陳柏任、台北世大運競速溜冰5金選手楊合貞、亞運培訓隊輕艇雙金選手劉妍廷及帆船三連霸選手郭馥葳，還有2019年全運會田徑十項全能金牌、昨天並在全大運拿下2021杭州亞運門票的王晨佑。

劉和然表示，全運會倒數11天，新北市政府已經準備好了，歡迎全台選手來新北破紀錄。也願意將舉辦經驗與台南市分享。

黃偉哲則表示，南市將與新北市合作，學習經驗，也感謝新北市願意傾囊相授，祝福新北全運會圓滿成功，台南市也會盡全力準備2023年全運會。

全運會聖火抵達台南市，由新北市副市長劉和燃（前排黃衣者）與台南市長黃偉哲（前排綠衣者）見證交接。（記者劉婉君攝）

全運會聖火抵達台南市，由新北市副市長劉和燃（前排黃衣者）與台南市長黃偉哲（前排綠衣者）見證交接。（記者劉婉君攝）

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