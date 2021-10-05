NBA》熱身賽首戰就掛彩 T.楊恩保證自己無大礙

T.楊恩今日在與熱火的熱身賽中受傷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今日熱身賽首戰不僅以99：125不敵熱火，陣中當家球星T.楊恩（Trae Young）還受傷，不幸因右股四頭肌挫傷提前離場，不過他也向媒體表示自己無大礙。

T.楊恩在第三節遭凡森（Gabe Vincent）防守時，卻在轉身傳球後倒地，後來在沒有人攙扶的情況下離開球場，最終本場比賽提前離場，老鷹隨後發出聲明，揭露原因為右股四頭肌挫傷，而T.楊恩也在賽後向記者表示自己雖有些疼痛和腫脹，但無大礙，也掛保證說：「會好的，相信我。」

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雖然T.楊恩表示自己沒有大礙，但總教練麥克米蘭（Nate McMillan）表示目前只是打熱身賽，所以願意採取較為謹慎態度，美國時間周三的熱身賽目前不確定他是否會出賽。

T.楊恩本場比賽上場18分鐘，15投5中，三分球5投1中，攻下14分，另有3助攻，有4次失誤。

老鷹上季打出41勝31敗戰績，季後賽分別以4：1擊敗尼克、4：3力退76人，最後在東區冠軍賽遭到公鹿以4：2淘汰。

An @emoryhealthcare injury update:



Trae Young （right quad contusion） will not return. pic.twitter.com/PLmxTJFywN — Atlanta Hawks （@ATLHawks） October 5, 2021

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