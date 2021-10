NBA》熱身賽首戰就掛彩 T.楊恩保證自己無大礙

T.楊恩今日在與熱火的熱身賽中受傷。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹今日熱身賽首戰不僅以99:125不敵熱火,陣中當家球星T.楊恩(Trae Young)還受傷,不幸因右股四頭肌挫傷提前離場,不過他也向媒體表示自己無大礙。

T.楊恩在第三節遭凡森(Gabe Vincent)防守時,卻在轉身傳球後倒地,後來在沒有人攙扶的情況下離開球場,最終本場比賽提前離場,老鷹隨後發出聲明,揭露原因為右股四頭肌挫傷,而T.楊恩也在賽後向記者表示自己雖有些疼痛和腫脹,但無大礙,也掛保證說:「會好的,相信我。」

請繼續往下閱讀...

雖然T.楊恩表示自己沒有大礙,但總教練麥克米蘭(Nate McMillan)表示目前只是打熱身賽,所以願意採取較為謹慎態度,美國時間周三的熱身賽目前不確定他是否會出賽。

T.楊恩本場比賽上場18分鐘,15投5中,三分球5投1中,攻下14分,另有3助攻,有4次失誤。

老鷹上季打出41勝31敗戰績,季後賽分別以4:1擊敗尼克、4:3力退76人,最後在東區冠軍賽遭到公鹿以4:2淘汰。

An @emoryhealthcare injury update:



Trae Young (right quad contusion) will not return. pic.twitter.com/PLmxTJFywN