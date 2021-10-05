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NBA》慘！熱身賽1場都還沒打 活塞新科狀元已扭傷腳踝

2021/10/05 14:36

活塞狀元坎寧安傳扭傷腳踝，已經多日缺席球隊訓練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新球季將於10月20日盛大開打，今年NBA選秀被喻為超級選秀大年，不少優秀的新血加入讓球迷相當期待，不過今年幸運抽到狀元郎籤的活塞隊，近日卻傳出壞消息，新科狀元郎後衛坎寧安（Cade Cunningham）訓練營不慎扭傷腳踝，已經錯過好幾次的球隊訓練。

身高6呎8吋的坎寧安，司職控球後衛，具有絕佳的傳球視野和籃球智商，打法十分全能，防守能力也相當優異，外界將他的模板視為哈德威（Penny Hardaway）和希爾（Grant Hill）的綜合體，他在加入奧克拉荷馬州立大學前，被ESPN評比是全美排名第一的高中生，在選秀前就普遍被視為狀元的不二人選。

先前活塞總教練凱西凱西（Dwane Casey） 在受訪時表示，坎寧安雖然扭傷了腳踝，但傷勢非常輕微，僅有些許腫脹，球隊也樂觀地希望他能在10月7日（台灣時間）對上馬刺的熱身賽中亮相。 然而幾天過去，坎寧安的傷勢恐怕比活塞最初想像得還更嚴重，今凱西在受訪時坦言，坎寧安目前都還沒恢復訓練，復出也沒有具體時間表，熱身賽首戰上場機率恐渺茫。

不過好消息是，現在離活塞新球季的開幕戰還有兩周多，坎寧安還能利用這些時間好好休息，專心為10月21日主場對上公牛的開幕戰做好準備。

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