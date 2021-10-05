晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》莎芭蓮卡驚傳確診 女單世界第2退出印地安泉

2021/10/05 14:24

莎芭蓮卡。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，WTA世界女單排名第2的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）驚傳確診，這位白俄羅斯職業名將已被迫缺席印地安泉網賽。

男、女共站的印地安泉網賽，原定3月在加州南部沙漠地區進行，今年因疫情順延至10月才開打，由於澳洲世界球后巴蒂（Ash Barty）早已退出，莎芭蓮卡榮膺大會女單頭號種子，卻因為染疫也無緣參賽，「很不幸地，我在印地安泉被檢測出陽性反應，已無法出賽，並進行自我隔離，直到醫生及大會醫療團隊同意，才會離開這裡。我的身體狀況還好，只是很遺憾無法上場。」據《Tennis365》等外媒報導，年僅23歲的莎芭蓮卡，正是公開表態對疫苗持保留態度的眾網壇球星之一，她曾在3月受訪時表示，自己並不信任接種疫苗。

本屆賽事星光黯淡，除了巴蒂、莎芭蓮卡不打，先前「日本小威」大坂直美、美國天后小威廉絲（Serena Williams）都已放棄，甚至連塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）也決定休兵，加上仍在養傷的瑞士老天王費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），賽史21年來首見網壇「三巨頭」全缺席。　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。