網球》莎芭蓮卡驚傳確診 女單世界第2退出印地安泉

莎芭蓮卡。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，WTA世界女單排名第2的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）驚傳確診，這位白俄羅斯職業名將已被迫缺席印地安泉網賽。

男、女共站的印地安泉網賽，原定3月在加州南部沙漠地區進行，今年因疫情順延至10月才開打，由於澳洲世界球后巴蒂（Ash Barty）早已退出，莎芭蓮卡榮膺大會女單頭號種子，卻因為染疫也無緣參賽，「很不幸地，我在印地安泉被檢測出陽性反應，已無法出賽，並進行自我隔離，直到醫生及大會醫療團隊同意，才會離開這裡。我的身體狀況還好，只是很遺憾無法上場。」據《Tennis365》等外媒報導，年僅23歲的莎芭蓮卡，正是公開表態對疫苗持保留態度的眾網壇球星之一，她曾在3月受訪時表示，自己並不信任接種疫苗。

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本屆賽事星光黯淡，除了巴蒂、莎芭蓮卡不打，先前「日本小威」大坂直美、美國天后小威廉絲（Serena Williams）都已放棄，甚至連塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）也決定休兵，加上仍在養傷的瑞士老天王費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），賽史21年來首見網壇「三巨頭」全缺席。

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