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全運會》今年不一樣！「鞍馬王子」李智凱單項決賽豪奪3金

2021/10/05 14:29

李智凱單項決賽豪奪3金。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕110年全國運動會男子競技體操個人單項決賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻今在單槓、吊環項目稱王，加上成隊、個人全能賽，本屆一人橫掃4面金牌，成為男子組最大贏家，至於「鞍馬王子」李智凱今則在鞍馬、跳馬及地板項目奪金。

唐嘉鴻今在吊環以14.450分奪金，單槓14.725分稱王，連3天都有金牌進帳，而李智凱在昨雖在個人全能賽奪銀，無緣挑戰4連霸，但他今天重整旗鼓，在鞍馬拿下15.350分，地板14.475分，跳馬也繳出15.350分，在最後壓軸登場的個人單項決賽，一人就豪奪3金。

本屆拿下3金、1銀的李智凱自評表現算滿意，他表示，從東京奧運重返訓練行列僅一個月，但這次全運會得連比3天高強度賽事，無疑是嚴峻挑戰，「其實今天狀況都比昨天好，我跟教練都蠻開心，6項目都成功，算是挑戰新的不可能。」

李智凱坦言，其實過去比全運會到最後一天的狀況都很差，但這次算是一個改變，加上奧運結束後，多少也放下重擔，更能享受比賽，「我也覺得自己好像有成長，而賽前跟教練溝通後，有達到事前設定目標。」

比完全運會的李智凱，不會出征世界體操錦標賽，他說：「我會先休息一段時間，了解新規則，找到屬於我們的優勢，並跟教練持續討論，從中發掘出屬於我們自己的東西。」

李智凱。（記者劉信德攝）

李智凱。（記者劉信德攝）

李智凱。（記者劉信德攝）

李智凱。（記者劉信德攝）

唐嘉鴻。（記者劉信德攝）

唐嘉鴻。（記者劉信德攝）

唐嘉鴻。（記者劉信德攝）

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