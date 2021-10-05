晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士射手波爾狂轟30分 柯瑞買犯受限不習慣

2021/10/05 15:30

勇士波爾（左）。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季前熱身賽，勇士新世代波爾（Jordan Poole）手感發燙，只打3節就狂轟全場最高30分，而且三分外線13投中7，客場121：107擊敗里拉德（Damian Lillard）領軍的拓荒者，精彩演出連總教頭柯爾（Steve Kerr）都讚不絕口。

三年級生波爾有備而來，延續上季逐漸升溫的投射火力，讓柯爾（Steve Kerr）手中多了可用之兵，對子弟兵新賽季充滿無限期待，「他過去2年來的持續努力，已經展現成果，因為身體變得強壯，投籃出手更加流暢輕鬆，我希望他除了進攻提升，防守端也能有所成長。」勇士新援波特（Otto Porter Jr.）從板凳挹注19分；先前拒打疫苗惹議的威金斯（Andrew Wiggins）10投5中，也貢獻13分、2助攻和1籃板，但他忍不住埋怨，感覺自己是被強迫打了疫苗才能出賽。

此外，聯盟為遏止不自然進攻動作騙取犯規的歪風，新賽季前已修改規則，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）初登場亟待調整適應，此役僅得13分的「勇士一哥」，坦承還搞不清楚相當規定，「光看影音和文字，確實讓人感到困惑，需要時間去習慣。」　　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。