NBA》勇士射手波爾狂轟30分 柯瑞買犯受限不習慣

勇士波爾（左）。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季前熱身賽，勇士新世代波爾（Jordan Poole）手感發燙，只打3節就狂轟全場最高30分，而且三分外線13投中7，客場121：107擊敗里拉德（Damian Lillard）領軍的拓荒者，精彩演出連總教頭柯爾（Steve Kerr）都讚不絕口。

三年級生波爾有備而來，延續上季逐漸升溫的投射火力，讓柯爾（Steve Kerr）手中多了可用之兵，對子弟兵新賽季充滿無限期待，「他過去2年來的持續努力，已經展現成果，因為身體變得強壯，投籃出手更加流暢輕鬆，我希望他除了進攻提升，防守端也能有所成長。」勇士新援波特（Otto Porter Jr.）從板凳挹注19分；先前拒打疫苗惹議的威金斯（Andrew Wiggins）10投5中，也貢獻13分、2助攻和1籃板，但他忍不住埋怨，感覺自己是被強迫打了疫苗才能出賽。

請繼續往下閱讀...

此外，聯盟為遏止不自然進攻動作騙取犯規的歪風，新賽季前已修改規則，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）初登場亟待調整適應，此役僅得13分的「勇士一哥」，坦承還搞不清楚相當規定，「光看影音和文字，確實讓人感到困惑，需要時間去習慣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法