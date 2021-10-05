全運會》背躺地驚動全場 丁華恬奪4金成女子組贏家

丁華恬奪4金成女子組贏家。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕110年全國運動會女子競技體操個人單項決賽，「體操精靈」丁華恬今在平衡木、地板項目摘金，高低槓則以銅牌作收，本屆賽事一人橫掃4金、1銅，成為女子組最大贏家。

丁華恬首日先領軍新北市在女子成隊摘金，昨天在個人全能賽也成功登頂，今在拿手的平衡木拿下13.767分、地板繳出12.800分，高低槓則因換槓手滑而整個人背躺在地，也驚動全場，她賽後說：「其實一開始也有嚇到，好在沒有受傷，之後因為還有比賽，因此也沒多想。」

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事實上，在東京奧運結束後，丁華恬一度陷入低潮，不過，她與教練蔡恆政懇談後，調整心態後在全運會重新出發，這次更風光橫掃4金，她自評：「最後一天，也算是表現最好的一天。」

蔡恆政表示，這次全運會先求穩，沒有特別加入新動作，整體結果算是「高標」，丁華恬將在10月13日出發日本參加世界體操錦標賽，預計會先休息幾天，出發前再盡快挑整狀態迎戰比賽，之後也會提升成套難度。

丁華恬在本屆賽事一人橫掃4金、1銅。（記者劉信德攝）

丁華恬在本屆賽事一人橫掃4金、1銅。（記者劉信德攝）

丁華恬在本屆賽事一人橫掃4金、1銅。（記者劉信德攝）

丁華恬在本屆賽事一人橫掃4金、1銅。（記者劉信德攝）

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