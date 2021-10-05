晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會》背躺地驚動全場 丁華恬奪4金成女子組贏家

2021/10/05 15:49

丁華恬奪4金成女子組贏家。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕110年全國運動會女子競技體操個人單項決賽，「體操精靈」丁華恬今在平衡木、地板項目摘金，高低槓則以銅牌作收，本屆賽事一人橫掃4金、1銅，成為女子組最大贏家。

丁華恬首日先領軍新北市在女子成隊摘金，昨天在個人全能賽也成功登頂，今在拿手的平衡木拿下13.767分、地板繳出12.800分，高低槓則因換槓手滑而整個人背躺在地，也驚動全場，她賽後說：「其實一開始也有嚇到，好在沒有受傷，之後因為還有比賽，因此也沒多想。」

事實上，在東京奧運結束後，丁華恬一度陷入低潮，不過，她與教練蔡恆政懇談後，調整心態後在全運會重新出發，這次更風光橫掃4金，她自評：「最後一天，也算是表現最好的一天。」

蔡恆政表示，這次全運會先求穩，沒有特別加入新動作，整體結果算是「高標」，丁華恬將在10月13日出發日本參加世界體操錦標賽，預計會先休息幾天，出發前再盡快挑整狀態迎戰比賽，之後也會提升成套難度。

丁華恬在本屆賽事一人橫掃4金、1銅。（記者劉信德攝）

丁華恬在本屆賽事一人橫掃4金、1銅。（記者劉信德攝）

丁華恬在本屆賽事一人橫掃4金、1銅。（記者劉信德攝）

丁華恬在本屆賽事一人橫掃4金、1銅。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。