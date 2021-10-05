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MLB》大谷翔平開轟被噓！ 超嘲諷舉動讓網友笑翻（影音）

2021/10/05 17:04

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平昨在本季例行賽封關戰，夯出本季第46轟，寫下史上首見鬼神紀錄，值得一提的是，在大谷開轟後，現場地主水手球迷發出噓聲，大谷翔平兩手一攤的聳肩回應，引起網友熱烈討論。

大谷翔平昨首打席就開砲，狙擊水手左投安德森（Tyler Anderson），是他本季第46轟，雖然無緣競爭全壘打王，不過這轟讓大谷翔平達成單季百打點，加上今年大谷投球局數、三振打者次數，安打、打點、得分都破百，成為大聯盟史上第一位「「Quintuple 100」球員（在投打5數據皆破百）。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

雖然大谷翔平本季強投豪打表現，早已圈粉無數，成為風靡全大聯盟的當紅炸子雞，但昨日是在客場開轟，不免俗會受到地主球迷一些噓聲，大谷在場邊聽見後，順勢兩手一攤加上聳肩的舉動回應，不用一字一句，就讓許多網友笑翻，整個互動過程也被其他球迷捕捉。

不少球迷在網上直呼：「快笑死」、「大谷表示：『抱歉，我又轟了』」、「太爆笑了，好可愛」、「大谷的特別之處，太棒了！」

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