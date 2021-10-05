日職Live》吳念庭連兩打席無安打 羅德2：0西武

第三局

岡田雅利、源田壮亮3局上游擊滾地球遭刺殺，岸潤一郎也擊出游擊滾地球，但海克瓦利亞發生守備失誤，吳念庭在一壘有人時敲出二壘滾地球出局。

第二局（羅德2：0西武）

外崎修汰2局上1人出局後敲出左外野二壘安打，栗山巧獲得四壞球保送，隨後雙盜壘成功，但山川穗高和戶川大輔都未能建功，留下二三壘殘壘。

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山口航輝2局下敲出中外野安打，藤岡裕大游擊滾地球遭刺殺，跑者推進至二壘，海克瓦利亞二壘滾地球出局，山口上到三壘。田村龍弘擊出帶有1分打點的中間穿越安打，羅德2：0西武。

第一局（羅德1：0西武）

源田壯亮1局上敲出左外野界外球遭接殺，岸潤一郎遭三振，吳念庭首打席擊出中外野飛球出局，石川步投出三上三下。

中村獎吾在1局下2人出局後敲出左外野安打，洋砲馬汀適時敲出中外野二壘安打，羅德先馳得點。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕西武今天作客對戰羅德，力拚中止近期的3連敗，吳念庭扛先發第3棒左外野手，將對上前洋聯防禦率王石川步。

吳念庭本季出賽116場，繳出9轟、45打點和打擊率2成53的成績。

西武此役推出高橋光成掛帥先發，本季登板24場，戰績11勝6敗，防禦率3.45；羅德先發為石川步，出賽9場繳出3勝3敗、防禦率4.42的成績。

羅德先發打線：

1 （左） 荻野貴司

2 （中） 藤原恭大

3 （二） 中村奨吾

4 （指） 馬汀

5 （一） 萊爾德

6 （右） 山口航輝

7 （三） 藤岡裕大

8 （游） 海克瓦利亞

9 （捕） 田村龍弘

先發投手：石川步

西武先發打線：

1 （游） 源田壮亮

2 （中） 岸潤一郎

3 （左） 吳念庭

4 （三） 中村剛也

5 （二） 外崎修汰

6 （指） 栗山巧

7 （一） 山川穂高

8 （右） 戶川大輔

9 （捕） 岡田雅利

先發投手：高橋光成

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