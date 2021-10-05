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籃球》確定了！阿提諾比照戴維斯模式 歸化加入台灣男籃

2021/10/05 16:45

阿提諾。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣男籃接棒歸化球員有譜！籃協表示，關於美國籍球員「白色巨塔」阿提諾（William Artino）歸化我國一案，經立法委員莊瑞雄、萬美玲等人協助，上週召開研商外籍運動員歸化我國會議中，決定循當年戴維斯歸化模式，以殊勳方案提出申請，期盼縮短相關流程，讓阿提諾趕上2023年世界盃亞太區資格賽代表我國出賽。

籃協透露，先前阿提諾歸化申請案，原受限於國籍法相關規定，必須在台灣每年合法居留183天以上，而且連續5年才能申請，流程曠日費時，面對即將到來的世界盃亞太區資格賽、2022年亞洲盃及杭州亞運會等重要國際賽事，台灣男籃亟需高大禁區歸化球員補強競爭力，感謝莊瑞雄、萬美玲等立委適時提供援助，協調相關主管機關以殊勳方式申請歸化，可不用放棄原有國籍，也不用受限居留規定，希望能在最快時間內讓阿提諾入境台灣，投入國家隊訓練。

籃協曾於2013年以殊勳方式完成歸化戴維斯，開啟台灣男籃在國際賽場上連創佳績，當時以SBL兩屆冠軍作為殊勳證明；至於阿提諾過去加盟寶島夢想家期間，出色表現受到隊友及廣大球迷肯定，而且ABL東南亞職業聯賽不論洋將登錄人數及跨國性對戰方式，對抗性也遠高於SBL，加上他有意願歸化我國籍並代表男籃出賽，因此將比照戴維斯模式申請殊勳歸化。　

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