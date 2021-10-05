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網球》好消息！提姆右手腕無須動刀 期待滿血回歸

2021/10/05 18:48

〔體育中心／綜合報導〕奧地利名將提姆（Dominic Thiem）上季因右手腕傷勢未康復，陸續錯過溫網、東奧等重大賽事，甚至無緣衛冕美網、世界排名滑落至第8。然而，在歷經漫長復健之路，終於傳出好消息。提姆於社群網站透露手腕不但無須動刀，且重拾球拍的日子在即。

「當時我在比利時評估是否需要進行手腕的手術，幸運地我有個非常好的消息，那就是我不需要進行手術了。」提姆於社群說道。「我的手腕看起來真的不錯也很穩定，下週我將會強化它並且運用得更靈活，用盡一切努力以慢慢地回歸網球戰場。」

「我已經很久沒揮舞球拍，非常期待也想念它。」提姆補充道。

提姆的網球生涯在2020年來到高峰，於澳網與世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）鏖戰近4小時後慘遭逆轉，收獲亞軍。同年的美網提姆一路殺到決賽，並力退德國好手茲維列夫（Alexander Zverev），首度高捧大滿貫金盃，世界排名高居第3。

不過本季他表現跌宕，於5月法網一輪遊，在6月馬洛卡草地賽男單32強的首盤受傷後就休息至今，留下9勝9敗的成績，最佳表現是在馬德里公開賽4強，他在準決賽不敵茲維列夫。

提姆。（資料照，歐新社）

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