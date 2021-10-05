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棒球》桃園最強未來之星爭霸賽開打 平鎮高中首戰拔得頭籌

2021/10/05 17:27

「2021桃園最強未來之星爭霸賽」在桃園國際棒球場開打及舉辦開幕式。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2021桃園最強未來之星爭霸賽」今（5日）在桃園國際棒球場開打，將由5支球隊爭奪冠軍，第1名球隊再組成明星隊，與中職樂天桃猿二軍打爭霸賽，預計打至11月18日。首場比賽由桃園市棒球隊對戰平鎮高中青棒聯隊，兩支隊伍都是全國賽常勝軍，首戰經延長賽激戰10局，最後由平鎮高中以7比6險勝對手。

桃園市長鄭文燦出席開幕式表示，桃園為全台首屈一指的棒球城市，除持續扎根三級棒球，透過桃園最強未來之星爭霸賽，期盼以新型態的新秀選拔方式蹦出新火花，讓潛力好手發光發熱。此賽事邀請6支橫跨青棒、成棒、職棒的優秀隊伍參與，包括以平鎮高中為主體的青棒聯隊、國立體育大學、開南大學、台北市立大學棒球隊以及桃園市棒球隊等5支球隊進行20場比賽，未來之星冠軍將獲得20萬元、亞軍10萬元獎金，同時冠軍隊伍將進入爭霸賽，挑戰職棒樂天桃猿二軍，爭霸賽冠軍可獲得10萬元。

「2021桃園最強未來之星爭霸賽」在桃園國際棒球場開打，市長鄭文燦（前）主持開幕式。（記者李容萍攝）

鄭文燦提到，桃園三級棒球實力堅強，平鎮高中連續3年稱霸高中棒球聯賽（木棒組）冠軍；成棒隊實力也不遑多讓，桃園市棒球隊甫獲得2021第六屆桃園盃全國四級錦標賽冠軍，兩隊交鋒勢必拿出最強本領；為了幫助年輕優秀球員順利銜接大專棒球、成棒、職棒領域，市府與財團法人桃園市體育發展基金會、台灣樂天運動育樂公司合作籌辦首屆桃園最強未來之星爭霸賽，以「棒球農場概念」設計比賽，邀請不同年齡層的棒球好手同場競技，並提供舞台與職業棒球選手切磋，以激發每位選手的最大潛力。

包括桃園市議員楊家俍、市府體育局長莊佳佳、中壢區長鄭詩鈿、前交通部次長何煖軒、桃園市棒球隊榮譽顧問張滄彬、璞園建築團隊董事長李忠恕、中華田徑協會理事長葉政彥、聯新國際醫療集團總執行長張煥禎、財團法人桃園市體育發展基金會執行長馮勝賢、桃園領航猿籃球隊總經理陳信安、萬能科技大學校長莊暢、陽明高中校長林裕豐等人均到場觀戰。

桃園最強未來之星爭霸賽開打，首場比賽由桃園市棒球隊對戰平鎮高中青棒聯隊。（記者李容萍攝）

桃園最強未來之星爭霸賽開打，首場比賽由桃園市棒球隊對戰平鎮高中青棒聯隊。（記者李容萍攝）　

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