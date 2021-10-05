中職》林智勝開轟、周思齊雙安 兄弟二軍轟10分續當龍頭

林智勝、周思齊。（資料照，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今與統一獅二軍交手，兄弟林智勝有開轟表現，單場3度上壘，老將周思齊也敲出雙安，不過獅隊表現不惶多讓，團隊敲出11支安打，與兄弟同樣互轟10分，終場雙方握手言和，兄弟繼續保持二軍龍頭。

兄弟首局就展開攻勢，王勝偉選到保送，周思齊接力安打，林智勝夯出3分砲率隊先馳得點，2上王勝偉敲出長打，貢獻2分打點，兄弟前5局打完已進帳6分。

請繼續往下閱讀...

獅隊首局也有1分進帳，3下一度攻佔滿壘，先靠保送擠回1分，接著潘傑楷、鄭鎧文接連敲安追分，雙方5局打完，獅隊5：6落後。

兄弟6上攻勢再起，周思齊得點圈敲安，幫助球隊拿下第7分，後續王政順、杜家明火力持續輸出，兄弟單局灌4分，但獅隊持續緊咬戰局、6、7、8半局合計拿下5分扳平，最終雙方第9局分數都掛蛋，終場握手言和。

兄弟團隊掃出13安，林智勝開轟，貢獻雙安、3打點，周思齊、杜家明也有雙安表現，第9棒黃韋盛更是猛打賞。兄弟今日雖然沒贏球，但賽後戰績以24勝19敗7和，持續位居二軍龍頭，領先桃猿二軍半場勝差。

統一獅二軍今團隊敲出11支安打，姚雨翔有3安猛打賞亮眼表現，潘傑楷、鄭鎧文各別敲出2支安打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法