T1》不讓人看扁！台中太陽今成軍大會 陳靖寰：邁向總冠軍

台中太陽舉行成軍記者會，致贈台中市長盧秀燕球衣。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台中報導〕T1聯盟台中太陽隊今舉行成軍記者會，隊長陳靖寰也喊出新賽季目標：「打出好成績，邁向總冠軍。」

35歲的陳靖寰生涯在SBL和PLG聯盟累積14年資歷，是太陽陣中的老大哥，搭配曾入選瓊斯盃台灣白、2017年世大運國手蘇奕晉，與年輕中鋒孫思堯、尤楚翔，本土內線戰力充沛，成球隊最大優勢。

請繼續往下閱讀...

台中太陽隊長陳靖寰。（記者吳孟儒攝）

太陽隊在洋將方面也積極補強，除網羅曾來台打球的巴勒斯坦籍洋將桑尼助陣，另名洋將基伊也曾在NBA打拚8季，接下來還將有NBA資歷球員以及來勢洶洶的亞洲外援將加入。

太陽從8月開始練球，迄今訓練約兩個月，不過陳靖寰提到，「由於目前疫情影響，都還在隊內訓練，加上外籍教練和洋將還沒報到，如何整合及磨合會是最大問題。」

先前曾說可能是迎接職業生涯最後一份合約，陳靖寰笑說：「算是很幸運，能加入一支新的球隊，也希望能夠傳承經驗，告訴他們走近路，就無須多花時間繞遠路。」

身為台中豐原人的蘇奕晉，對於新賽季將返家打球，他表示：「真的很開心，台中有一支屬於自己的球隊，很興奮也很期待，以前可能還要往北跑，但現在就是在自己家裡打球。」

球隊總經理汪蔚傑則強調，球隊從無到有的過程中十分辛苦，有賴當地政府、企業的支持，同時非常開心能夠成為台中的一份子，更向市長盧秀燕喊話，球隊未來將在台中永續經營，宣告台中太陽隊邁向總冠軍的決心與魄力。

台中太陽舉行成軍記者會。（記者吳孟儒攝）

台中太陽舉行成軍記者會。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法