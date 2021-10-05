全運會》被演戲耽誤的車手！藝人林彥君排位賽第7

女藝人林彥君角逐全運會。（林彥君經紀人提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕個頭嬌小的女藝人林彥君熱愛騎車，不但以選手之姿代表新北市征戰全國運動會，登山車DH下坡賽排位賽還躋身全台第7，更締造個人最佳戰績，最終雖無緣得牌，以小搏大的實力令粉絲們驚呼：「根本是被演戲耽誤的車手！」

身高僅151公分，而被暱稱為「151」的林彥君，2019年成為首位「台灣自行車登山王挑戰KOM」完賽藝人，近年更把重心從公路車轉往登山車，不到兩年的登山車齡，又奪下「全國登山車錦標賽」越野賽、下坡賽分組雙冠，並代表新北市征戰全運。9月28日過完38歲生日的林彥君，自嘲是「史上最老、最迷你」的全運選手，昨DH下坡賽的排位賽拚出個人最佳後，正式賽的前段她意外滑倒滾了兩圈，「原以為可以加速搶些時間，沒想到太快摔倒失誤，好可惜！但這就是比賽，以往都很保守，不敢冒險，這次終於鼓起勇氣奮力一搏，騎在極限上，雖然挑戰沒有成功，也是一個寶貴的經驗累積。」

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XC越野賽林彥君被震撼教育，盡力騎兩圈後就被「套圈」，讓自稱登山車菜鳥的她大開眼界，「比賽比的不只是體力、耐力和技巧，還必須兼顧各種應變判斷力，透由賽事也讓我檢視自己的不足並強化內心。」好友加油團還徹夜製作「飆風小鋼炮 151天國近了」的布條和舉牌，場邊聲勢相當熱鬧。

女藝人林彥君角逐全運會。（林彥君經紀人提供）

女藝人林彥君角逐全運會。（林彥君經紀人提供）

好友加油團祭出「飆風小鋼炮 151天國近了」的布條和舉牌。（林彥君經紀人提供）

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