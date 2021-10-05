晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會》被演戲耽誤的車手！藝人林彥君排位賽第7

2021/10/05 18:37

女藝人林彥君角逐全運會。（林彥君經紀人提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕個頭嬌小的女藝人林彥君熱愛騎車，不但以選手之姿代表新北市征戰全國運動會，登山車DH下坡賽排位賽還躋身全台第7，更締造個人最佳戰績，最終雖無緣得牌，以小搏大的實力令粉絲們驚呼：「根本是被演戲耽誤的車手！」　

身高僅151公分，而被暱稱為「151」的林彥君，2019年成為首位「台灣自行車登山王挑戰KOM」完賽藝人，近年更把重心從公路車轉往登山車，不到兩年的登山車齡，又奪下「全國登山車錦標賽」越野賽、下坡賽分組雙冠，並代表新北市征戰全運。9月28日過完38歲生日的林彥君，自嘲是「史上最老、最迷你」的全運選手，昨DH下坡賽的排位賽拚出個人最佳後，正式賽的前段她意外滑倒滾了兩圈，「原以為可以加速搶些時間，沒想到太快摔倒失誤，好可惜！但這就是比賽，以往都很保守，不敢冒險，這次終於鼓起勇氣奮力一搏，騎在極限上，雖然挑戰沒有成功，也是一個寶貴的經驗累積。」

XC越野賽林彥君被震撼教育，盡力騎兩圈後就被「套圈」，讓自稱登山車菜鳥的她大開眼界，「比賽比的不只是體力、耐力和技巧，還必須兼顧各種應變判斷力，透由賽事也讓我檢視自己的不足並強化內心。」好友加油團還徹夜製作「飆風小鋼炮 151天國近了」的布條和舉牌，場邊聲勢相當熱鬧。

女藝人林彥君角逐全運會。（林彥君經紀人提供）

女藝人林彥君角逐全運會。（林彥君經紀人提供）

好友加油團祭出「飆風小鋼炮 151天國近了」的布條和舉牌。（林彥君經紀人提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。