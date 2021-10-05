T1》美國緝毒退役探員授課 中信特攻DEA以身作則

美國緝毒退役探員授課，中信特攻DEA以身作則。（中信特攻提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新北中信特攻隊今邀請中國信託反毒教育基金會資深顧問麥安竹（Andrew J. Malanga）、中國信託反毒教育基金會執行長高壽孫，分享介紹在全球造成嚴重危害的毒品問題，球團強調「對抗毒品」不單是口號，更是全隊一肩扛起的社會責任。

麥安竹過去在美國緝毒署（DEA）工作20年，擔任資深特殊探員，曾派駐香港、北京及東南亞各國，累積豐富毒品查緝經驗。他特地與中信特攻球員分享DEA的精神與核心價值，並藉由過去攻堅追捕毒梟的實際案例，強調毒品不只危害自身，更傷害身邊的人，再三提醒不容心存僥倖。

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美國緝毒退役探員授課，中信特攻DEA以身作則。（中信特攻提供）

「我跟我在美國的朋友說，臺灣有一支球隊叫做DEA，他們都覺得非常酷！」麥安竹表示，中信特攻用隊名宣示反毒理念，是件相當具有正面影響力的事情。此外，DEA探員們在執行任務時，也格外強調互助合作與事前準備，這點與籃球隊「重視團隊、勤奮訓練」的態度不謀而合。

麥安竹全程透過英文進行分享，擁有旅美經驗的東方譯慷負責即席口譯重任，直呼這是特別經驗，「其實我一開始對隊名DEA並不是相當理解，很感謝麥安竹顧問前來分享，他用很簡單的概念告訴我們要找到自身價值，才能堅定走在正確的道路上，也讓我們更加認同DEA這個隊名。」

麥安竹透過淺顯易懂的方式，向在場球員們解釋DEA運作及探員執行任務的實際情況，「大家看到影集『毒梟』演的劇情，大致上與真實狀況雷同，只不過戲劇效果還是會稍微誇大。」難得與美國緝毒署退役探員近距離互動，中信特攻球員們都覺得很新鮮，中生代球員呂濟而說：「之前都會看與毒品議題相關的影集，內容中常常會看到DEA特勤小組執勤的橋段，今天聽到實戰經驗的分享，覺得相當新鮮，也對毒品議題有更深刻的認識。」

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美國緝毒退役探員授課，中信特攻DEA以身作則。（中信特攻提供）

美國緝毒退役探員授課，中信特攻DEA以身作則。（中信特攻提供）

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