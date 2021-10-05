MLB》大谷夠格拿美聯MVP嗎？ 「說不的人應該去看足球！」

天使大谷翔平本季繳出超猛二刀流表現，被視為美聯MVP的不二人選。（取自大聯盟IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「大谷翔平夠格拿美聯MVP嗎?」大聯盟官方IG今天用一張集結大谷各項數據的合成照片發問，結果不管是現役或退役球員，或是加拿大首位入選美國棒球名人堂的傳奇投手簡金斯（Fergie Jenkins）都認為答案是肯定的。

天使大谷翔平今年繳出9勝及46轟的超猛二刀流表現，儘管最後未拿下全壘打王，但他的表現受到媒體記者和其他球員的推崇。大聯盟IG今天就秀出一張列出大谷本季103得分、100打點、46轟、26盜，外加防禦率3.18和156次三振的合成照片，然後標記大谷翔平的IG，並提問他夠格拿美聯MVP嗎?

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現年78歲的名人堂投手簡金斯回答相當簡潔有力，以「Yep（是）」來回應，並配上兩個強壯手臂的圖案。去年是道奇世界大賽冠軍隊一員，今年轉戰巨人繳出10勝4敗的左投伍德（Alex Wood）則留言表示，「這個問題本身就很好笑，lol（哈哈）。」天使隊官方IG也用「lol（哈哈）」來回應。

曾效力海盜和遊騎兵的退役投手麥卡琴（Daniel McCutchen）更妙回，「說不的人應該去看足球，不要再當棒球迷了。」

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