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日職》宋家豪救援飆速無失分 王柏融代打吞K

2021/10/05 21:36

東北樂天金鷲宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今天在客場對戰軟銀，台灣好手宋家豪後援1局無失分，最快球速達153公里，兩隊終場以7：7握手言和。

樂天首局靠著淺村榮斗的左外野陽春砲先馳得點，不過軟銀一壘手中村晃1局下回敬一發滿貫彈，以4：1超前。樂天在後苦苦追趕，5、6兩局合計追回3分，而軟銀靠著栗原陵矢5局下的適時安打保持領先優勢，樂天7局上攻勢再起，山崎剛和岡島豪郎在得點圈連續敲安，連拿3分，樂天以7：5反超。

軟銀未讓對手開心太久，栗原陵矢和砂川理查分別在7、8兩局開轟，幫助球隊追到7：7平手。

宋家豪在9局下登板關門，一上來就保送了強打柳田悠岐，洋砲戴斯潘擊出右外野飛球遭接殺，再讓上一個打席開轟的栗原陵矢敲出一壘滾地球出局，中村晃獲得故意四壞球保送，最後讓今宮健太敲出三壘滾地球出局，順利化解得點圈有人的失分危機，兩隊終場以7：7平手作收。

宋家豪總計後援1局投18球，未被敲安無失分，投出2次保送，最快球速153公里，賽後防禦率降至2.47。

另外，效力火腿的「台灣大王」王柏融，今天對戰歐力士沒有獲得先發機會，在8局上代打遭到三振，王柏融賽後打擊率降至2成28，火腿終場以0：9遭歐力士完封，中斷近期一波的2連勝，而歐力士將連勝場次推進至第8場。

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