中職》味全龍公布主題活動 徐總85號球衣退休儀式

味全龍隊下半季第二個主題活動「#85」，紀念味全龍隊隊已故傳奇總教練徐生明。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕味全龍隊今公告10月主場售票訊息，預計將於8日下午2點正式開賣，16日（周六）將舉辦下半季第二個主題活動「#85」，為紀念味全龍隊已故傳奇總教練徐生明，16日當天將在天母棒球場主場進行85號球衣退休儀式，屆時將邀請師母謝榮瑤女士與蒞臨貴賓為場內85號退休背號進行揭幕。

味全龍隊下半季第二個主題活動「#85」，將於10月16日第一個天母主場賽事進行，為了紀念味全龍隊隊已故傳奇總教練徐生明，執教7年共帶領味全龍隊拿下335場勝利、3次總冠軍，同時也是隊史首次三連霸，奠定味全龍隊的「龍魂」，故球團決定將其背號「85」進行退休，這也將是味全龍隊史上首次的球衣背號退休，創辦人魏應充還特別勉勵球團：「要用感恩與愛來舉辦此次活動。」

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為紀念「#85」，16日當天除了將於場內揭幕85號退休裝置，味全龍隊教練與球員也將全體穿上「#85」紀念球衣及球帽，球帽上除了擁有象徵徐生明總教練的蝴蝶，也會繡上其生涯率領味全龍隊7年、656場賽事、335勝及3次總冠軍的紀念標章，85號相關紀念商品也將於當天開賣，紀念商品銷售部分所得也將回饋給徐生明棒球發展協會，好繼續讓徐總理念發揚。

為了讓更多新進球迷可以認識這位場上的棒球魔術師，球團也特地與出版社進行再版洽談，凡購買當日內野熱區「85淬煉套票」，將隨票贈送《淬煉》徐總自傳乙本，自傳封面也將是本次活動主視覺，值得珍藏。此外，當天進場球迷，球團還準備限量驚喜小禮，有復刻版紀念票卡和85背號球衣鑰匙圈（隨機發放）。

見證完「#85」，17日（週日）天母主場Dragon Beauties小龍女將以全新「旗袍」造型亮相，並帶來主題曲「相信著自己」開場表演，本次全新主題曲由啦啦隊全員配唱，歌詞中紀錄著Dragon Beauties一軍首年來的點滴紀錄，並以小龍女第一人稱的角度，唱出相信自己，也希望感染龍將們也要相信自己，共同為味全龍隊奮戰努力。

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